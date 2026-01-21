قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
مدبولي يتفقد جناح الأزهر في معرض الكتاب ويشيد بمحتوياته.. صور
الرئيس السيسي: الحكومة سعيدة بمعدل النمو بس عاوز الأحسن
المغرب أعلى تصنيف عالمي للمنتخبات الأفريقية في الفيفا
الرئيس السيسي يضع 4 متطلبات لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط
محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
ننشر نص كلمة الرئيس في جلسة الحوار المخصصة لمصر بمنتدى دافوس
عاصفة مغناطيسية أرضية شديدة تثير أضواء ملونة في جميع أنحاء العالم.. تفاصيل
برلمان

محسب: مشاركة الرئيس السيسي في دافوس تعكس الحرص على بناء شراكات اقتصادية

فريدة محمد

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشاركة  الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2026» تمثل خطوة بالغة الأهمية في توقيت دقيق يشهده الاقتصاد العالمي، وتعكس حرص الدولة المصرية على الانخراط الفاعل في صياغة الرؤى الاقتصادية الدولية، وتعزيز الحوار مع مراكز صنع القرار الاقتصادي والاستثماري حول العالم.

وقال «محسب» إن انعقاد المنتدى هذا العام تحت شعار «روح الحوار» يتسق مع السياسة المصرية القائمة على دعم التعاون الدولي، والتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية من منظور تشاركي يراعي مصالح الدول النامية والاقتصادات الناشئة، مشيرا إلى أن مشاركة الرئيس السيسي تحمل رسالة واضحة مفادها أن مصر شريك موثوق وقادر على التفاعل الإيجابي مع التحولات الاقتصادية العالمية.

عرض التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي

وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن وجود الرئيس في دافوس يتيح فرصة مهمة لعرض التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، وما تحقق من خطوات ملموسة في تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتوسيع قاعدة الإنتاج، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاقتصاد الأخضر، وهي ملفات تحظى باهتمام متزايد من كبرى المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين المشاركين في المنتدى.

وأشار «محسب» إلى أن تركيز جلسات المنتدى على التكنولوجيا والابتكار والاستثمار في رأس المال البشري يتوافق مع أولويات الدولة المصرية، التي تسعى إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية يعتمد على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدا أن مصر قطعت شوطا مهما في ملف التحول الرقمي، وتعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.

ولفت النائب إلى أن اللقاءات الثنائية التي يعقدها الرئيس السيسي على هامش المنتدى، وفي مقدمتها لقاؤه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وبحث سبل دعم الشراكة الاستراتيجية، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والدولي.

وأكد النائب أيمن محسب أن مشاركة الرئيس في دافوس تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية الربط بين الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي، وأن جذب الاستثمارات الأجنبية لا ينفصل عن تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، واستمرار الدولة في تنفيذ سياسات إصلاحية متوازنة تراعي البعد الاجتماعي وتحقيق التنمية الشاملة، مشددا  على أن الحضور المصري القوي في المحافل الاقتصادية الدولية، وعلى رأسها منتدى دافوس، يسهم في تحسين صورة الاقتصاد المصري عالميا، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين.

محسب الرئيس السيسي دافوس بناء شراكات اقتصادية

