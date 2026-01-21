قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
المبعوث الأمريكي: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام
أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس 18.5% في النصف الأول من 2025/2026
غياب مصري .. الكاف يعلن تشكيل الأفضل في كأس الأمم الأفريقية
وفاة رفعت الأسد عن عمر ناهز 88 عاما
الصحة: استبعاد مدير مستشفى حلوان العام والتحقيق مع 3 مسؤولين
تبدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-1-2026
بالتعاون مع اليونيسف وجامعة أوسلو.. الصحة تستعد لإطلاق نظام المعلومات DHIS2
7 قتلى وأكثر من 18 جريحاً بتفجير مستودع ذخيرة لـقسد في اليعربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تبدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج

بدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج
بدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج
ولاء خنيزي

بدأ اليوم، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة، تطبيق القواعد الجديدة المنظمة لدخول الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، بعد انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للأجهزة المصاحبة للركاب. 

ويأتي هذا الإجراء ضمن منظومة إلكترونية حديثة تهدف إلى ضبط سوق الهواتف المحمولة في مصر وتنظيمه بشكل فعال.

آلية تطبيق القواعد

تخضع جميع الهواتف المحمولة المستوردة للفحص الإلكتروني عند محاولتها الاتصال بالشبكات المصرية. وفي حال لم يتم سداد الرسوم المقررة، يتم إيقاف تشغيل الهاتف فورًا، ما يمنع استخدامه على الشبكات المحلية.

وأكدت الجهات المعنية أن تشغيل أي هاتف وارد من الخارج لن يكون ممكنًا إلا بعد سداد الرسوم المستحقة.

تأثير القرار على المواطنين

  • يتم فحص جميع الأجهزة المستوردة إلكترونيًا قبل تشغيلها.
  • أي جهاز لم تُسدَّد رسومه يتم إيقاف تشغيله تلقائيًا.
  • لن يُسمح باستخدام أي هاتف مستورد على الشبكات المصرية قبل تسوية الموقف الجمركي.

الإعفاءات المستمرة

المصريون المقيمون بالخارج:
يحق لهم إعفاء هواتفهم الشخصية عند كل زيارة لمصر، لمدة تصل إلى 90 يومًا كحد أقصى في كل زيارة، مع إمكانية الاستفادة من الإعفاء في عدة زيارات خلال العام.

السائحون الأجانب:
يمكن استخدام الهواتف بشرائح أجنبية دون أي رسوم. وفي حال استخدام شريحة مصرية مخصصة للسائحين، يُمنح إعفاء لمدة 90 يومًا لكل زيارة.

الأجهزة المعفاة سابقًا:
لا تُفرض أي رسوم بأثر رجعي على الهواتف التي حصلت على إعفاء قبل بدء تطبيق القرار.

الهواتف المصنّعة محليًا:
لا تخضع لأي رسوم جمركية، وذلك في إطار دعم الصناعة المحلية، مع توافر طرازات عالمية مجمعة محليًا بأسعار ومواصفات تناسب مختلف الفئات.

طرق سداد الرسوم

يمكن سداد الرسوم عبر تطبيق إلكتروني مخصص، من خلال الخطوات التالية:

  • إدخال البيانات التعريفية للهاتف.
  • الحصول على رقم مرجعي للدفع.
  • اختيار وسيلة السداد المناسبة، وتشمل:
  • البطاقات البنكية وبطاقات الائتمان والخصم المباشر.
  • كارت «ميزة».
  • المحافظ البنكية ومحافظ شركات الاتصالات.
  • السداد النقدي عبر فروع البنوك أو شبكات التحصيل المعتمدة.

أهداف القرار

  • إحكام الرقابة على سوق الهواتف المحمولة.
  • منع تشغيل الأجهزة غير المسددة للرسوم.
  • الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المستهلك.
  • دعم التصنيع المحلي وتوطين صناعة الإلكترونيات.
  • الحد من الممارسات غير المنظمة داخل السوق.
الهواتف المحمولة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج الهاتف المحمول الهواتف المحمولة المستوردة هاتف وارد من الخارج الهاتف الوارد من الخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

مصرع فتاة

دهــ.ـس وسحــ.ـل حتى موقف السلخانة.. تفاصيل مصرع فتاة في حادث سيارة طائشة بالمنيا

البحرية الأمريكية

السفينة السابعة.. الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في البحر الكاريبي

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

منتخب مصر

دروجبا : مرموش الأفضل في أمم أفريقيا .. والهجوم على محمد صلاح غير مُبرّر

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

ترشيحاتنا

نظارات هواوي

بميزات الذكاء الأصطناعي.. هواوي تغزو الأسواق بنظارة ذكية بمواصفات ثورية

جيب راكون

جيب ريكون 2026.. أول وحش كهربائي بالكامل بقدرات "Trail Rated"

مازدا

مازدا تفاجئ الجميع… تأجيل سياراتها الكهربائية حتى هذا الموعد

بالصور

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ ..تعرف على الإجابة العلمية والعملية

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

فيديو

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد