المجلس الأوروبي: نحن على أهبة الاستعداد للدفاع عن أنفسنا ضد سياسة الإكراه

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا: "نحن على أهبة الاستعداد للدفاع عن أنفسنا وعن الدول الأعضاء ضد سياسة الإكراه"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

يأتي ذلك ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بسبب غرينلاند.

وأشار كوستا إلى أن مشاوراته مع الدول الأعضاء بشأن التوترات الأخيرة حول غرينلاند أكدت مجددا أن الاتحاد الأوروبي لا يزال "يدعم الدنمارك وغرينلاند ويتضامن معهما".

كان ترامب قد صرح، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي السبت الماضي، بأن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 10 في المائة اعتبارا من الأول من فبراير على السلع الواردة من ثماني دول أوروبية. وحذر من أن النسبة سترتفع إلى 25 في المائة في الأول من يونيو وستظل سارية إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن "الشراء الكامل والتام" لغرينلاند.

وقال وزير الخزانة الأمريكية من دافوس إن جرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

تعزيز النفوذ الأمريكي

وأضاف الوزير أن هذه الفكرة قد تم طرحها في وقت سابق من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنها تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز النفوذ الأمريكي في المنطقة القطبية.