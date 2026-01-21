مجلس التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس يقر حزمة توجيهات تنظيمية

انعقد مجلس التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس تحت رعاية وتوجيهات الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، ومديري عموم القطاع، وأمانة المجلس، وذلك في إطار الحرص على انتظام العملية التعليمية واستعداد الكليات الكامل للفصل الدراسي الثاني.

واستهل المجلس أعماله بتقديم التهنئة بمناسبة الأعياد، حيث تقدم الدكتور محمد عبد النعيم بالتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذكرى الإسراء والمعراج، و حلول شهر شعبان، في أجواء تعكس روح التآخي والتلاحم داخل المجتمع الجامعي.

كما نقل الدكتور محمد عبد النعيم توجيهات الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، التي أكدت على أهمية استثمار هذه المرحلة في تعزيز الانضباط المؤسسي، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة للطلاب.

وخلال الاجتماع، وجه نائب رئيس الجامعة الشكر لوكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب على الجهود المبذولة خلال فترة الامتحانات، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعملية الامتحانية، خاصة العقوبات الخاصة بمخالفات الغش، مع التأكيد على إعلانها للطلاب بشكل واضح لضمان الشفافية والوعي الكامل بحقوقهم وواجباتهم.

كما أكد على أهمية تحفيز الطلاب على المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية، وإعداد خطط دورية متطورة للأنشطة بما يسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته، إلى جانب سرعة الانتهاء من إعداد جداول الفصل الدراسي الثاني وإعلانها للطلاب في التوقيتات المحددة.

وأكد المجلس، وفق توجيهات رئيس الجامعة، على ضرورة الانتهاء من أعمال صيانة المدرجات والمعامل والقاعات الدراسية قبل بدء الدراسة، مع عمل حصر دقيق لاحتياجات الأقسام العلمية من المستلزمات المعملية، بما يضمن انتظام الدراسة العملية وعدم وجود معوقات تعيق سير العملية التعليمية.

كما شدد على الانتهاء من إعداد جداول المحاضرات والدروس العملية، مع مراعاة تخصيص موعد النشاط الطلابي يوم الاثنين من الساعة الواحدة إلى الساعة الثالثة، بما يحقق التوازن بين الجانب الأكاديمي والأنشطة الطلابية.

وفي السياق ذاته، أكد المجلس على ضرورة إعلان الساعات التدريسية والمكتبية لأعضاء هيئة التدريس للطلاب بصورة واضحة ومعلنة، بما يسهم في تعزيز التواصل الأكاديمي وتقديم الدعم العلمي اللازم للطلاب.

كما تم التأكيد على الانتهاء من أعمال كنترولات الفصل الدراسي الأول في المواعيد المحددة، وفتح باب التسجيل لمقررات برامج الساعات المعتمدة مع بداية الدراسة، وفق الضوابط المعتمدة.

ويأتي انعقاد مجلس التعليم والطلاب في هذا التوقيت تأكيدًا على حرص جامعة قناة السويس على المتابعة الدقيقة لكافة التفاصيل المرتبطة بالعملية التعليمية، وضمان جاهزية الكليات لتحقيق انطلاقة قوية ومنضبطة للفصل الدراسي الثاني، في إطار من التخطيط المؤسسي والتكامل بين مختلف قطاعات الجامعة.