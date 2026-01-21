قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معلومات الوزراء يستعرض أهمية الليثيوم كمورد استراتيجي داعم للتحول نحو الاقتصاد الأخضر
القصبي: الإحصائيات تؤكد وجود نحو 12 مليون مواطن من ذوي الإعاقة
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
المبعوث الأمريكي: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام
أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس 18.5% في النصف الأول من 2025/2026
غياب مصري .. الكاف يعلن تشكيل الأفضل في كأس الأمم الأفريقية
وفاة رفعت الأسد عن عمر ناهز 88 عاما
الصحة: استبعاد مدير مستشفى حلوان العام والتحقيق مع 3 مسؤولين
تبدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-1-2026
رياضة

نادي سبورتنج يستضيف أول بطولة للدارتس بالإسكندرية

الدارتس
الدارتس
عبدالله هشام

قرر مجلس إدارة نادي سبورتنج استضافة بطولة الجمهورية الرابعة للدارتس خلال الفترة من 28 الى31 يناير 2026 وبحضور كبار الشخصيات ورؤساء الاندية و المسئولين عن الرياضة بالاسكندرية 

وحصل نادى سبورتنج على عضوية الاتحاد المصرى للدارتس  وفضل أن يكون افتتاح نشاط الدارتس عن طريق استضافة بطولة الجمهورية.

وجاء برنامج بطولة الجمهورية للدارتس كالاتى :
-    الاربعاء 28 يناير : دورة تدريب المدربين و الحكام
-    الخميس 29 يناير : منافسات تحت 18 و تحت 23 سنة 
-    الجمعة 30 يناير : التصفيات التمهدية لفئة الكبار 
-    السبت 31 يناير   : - النهائيات لفئة الكبار و منافسات البارادارتس
                       - توقيع بوتوكول تعاون بين الاتحاد و نادى سبورتنج


وتشارك اندية اليخت و البحرية مع نادى سبورتنج لاول مرة فى بطولات الدارتس بالاضافة الى اندية محافظات الاسماعيلية - بور سعيد - دمياط و- القاهرة و قنا بعدد متوقع لاقل عن 160 لاعب و لاعبة من الجنسين و من جميع الاعمار اضافة الى مشاركة ذوى الاعاقات الحركية فى بطولة البارادارتس و من جانب آخر تعد البطولة ايذانا بالاشترك الرسمى لمحافظة الاسكندرية فى فاعليات الاتحاد المصرى للدارتس و بالتبعية بطولات الاتحاد الافريقي و العربي للدارتس و ستكون بمثابة إعداد كبير قبل مشاركة مصر فى بطولة كأس فريقيا فى تونس شهر ابريل القادم و بطولة كأس العرب الثالثة المزمع إقامتها فى الاردن يونيو القادم .


و قام د/ يحيي عبد القادر رئيس الاتحاد المصرى و العربي و الافريقي للدارتس يتوجيه الشكر الىأحمد حسن رئيس مجلس إدارة نادى سبورتنج و السادة اعضاء مجلس الإدارة و مهنئا اياهم ببدء ممارسة رياضة الدارتس بالنادى و حيازة سبق كبير لكل محافظة الاسكندرية بقيادة نادى سبورتنج ليس فقط بإعتباره اقدم اندية الاسكندرية بل فى مصر و افريقيا مؤكدا أن هذه البطولة تعد تحول كبير لرياضة الدارتس فى مصر و فتح نافذة جديدة و نقطة ارتكاز لبطولات الدارتس فى حوض البحر المتوسط .


و اضاف يحيي أن الفوائد من البطولة تأتى مجتمعة حيث أنه من المرجح أن تبدأ جهود اتصالية على أعلي مستوى لتشكيل منطقة الاسكندرية للدارتس خاصة و مصر على اعتاب استضافة كاس العالم 2027 بمدينة شرم الشيخ و بما يفتح المجال لمشاركة فعالة من ابناء الثغر .


و صرح احمد حسن رئيس مجلس ادارة نادى سبورتنج و بما يضمه من تنوع كبير قادر على اثراء فرق الدارتس بالنادى و تواجد سريع ضمن الفريق القومى للدارتس و تمثيل مصر دوليا و قاريا و اقليميا وان مجلس الادارة قد اتخذ قرار بتوسيع قاعدة نشاط رياضة الدارتس بالنادى و تخصيص مكان مناسب لها بالاضافة الى الاستعداد لتنظيم أول دورة رمضانية للدارتس لتبدأ به خطة نشاط الدارتس و كذا التخطيط لتنفيذ مهرجان الدارتس الاول بالساحل الشمالى هذا العام بالتعاون مع الاتحاد المصرى للدارتس .

سبورتنج نادي سبورتنج بطولة الدارتس اتحاد الدارتس بطولة الدارتس بالاسكندرية

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

البحرية الأمريكية

السفينة السابعة.. الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في البحر الكاريبي

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

منتخب مصر

دروجبا : مرموش الأفضل في أمم أفريقيا .. والهجوم على محمد صلاح غير مُبرّر

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

صيام الأيام البيض في شهر شعبان

موعد صيام الأيام البيض في شهر شعبان.. لا تفوّت سنة النبي

جانب من دورات التدريب

ندوات توعية بوزارة العمل استعدادًا للدورة النقابية 2026–2030

رئيس الوزراء يتفقد جناح مركز المعلومات بمعرض الكتاب

رئيس الوزراء يتفقد جناح مركز المعلومات بمعرض القاهرة للكتاب

المصرية للانصالات

المصرية للاتصالات تعزز مسارها الاستراتيجي بتكليف محمد التوني بقيادة الشؤون التجارية لقطاع الأفراد

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ ..تعرف على الإجابة العلمية والعملية

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

