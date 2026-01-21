نادي سبورتنج يستضيف أول بطولة للدارتس بالإسكندرية

قرر مجلس إدارة نادي سبورتنج استضافة بطولة الجمهورية الرابعة للدارتس خلال الفترة من 28 الى31 يناير 2026 وبحضور كبار الشخصيات ورؤساء الاندية و المسئولين عن الرياضة بالاسكندرية

وحصل نادى سبورتنج على عضوية الاتحاد المصرى للدارتس وفضل أن يكون افتتاح نشاط الدارتس عن طريق استضافة بطولة الجمهورية.

وجاء برنامج بطولة الجمهورية للدارتس كالاتى :

- الاربعاء 28 يناير : دورة تدريب المدربين و الحكام

- الخميس 29 يناير : منافسات تحت 18 و تحت 23 سنة

- الجمعة 30 يناير : التصفيات التمهدية لفئة الكبار

- السبت 31 يناير : - النهائيات لفئة الكبار و منافسات البارادارتس

- توقيع بوتوكول تعاون بين الاتحاد و نادى سبورتنج



وتشارك اندية اليخت و البحرية مع نادى سبورتنج لاول مرة فى بطولات الدارتس بالاضافة الى اندية محافظات الاسماعيلية - بور سعيد - دمياط و- القاهرة و قنا بعدد متوقع لاقل عن 160 لاعب و لاعبة من الجنسين و من جميع الاعمار اضافة الى مشاركة ذوى الاعاقات الحركية فى بطولة البارادارتس و من جانب آخر تعد البطولة ايذانا بالاشترك الرسمى لمحافظة الاسكندرية فى فاعليات الاتحاد المصرى للدارتس و بالتبعية بطولات الاتحاد الافريقي و العربي للدارتس و ستكون بمثابة إعداد كبير قبل مشاركة مصر فى بطولة كأس فريقيا فى تونس شهر ابريل القادم و بطولة كأس العرب الثالثة المزمع إقامتها فى الاردن يونيو القادم .



و قام د/ يحيي عبد القادر رئيس الاتحاد المصرى و العربي و الافريقي للدارتس يتوجيه الشكر الىأحمد حسن رئيس مجلس إدارة نادى سبورتنج و السادة اعضاء مجلس الإدارة و مهنئا اياهم ببدء ممارسة رياضة الدارتس بالنادى و حيازة سبق كبير لكل محافظة الاسكندرية بقيادة نادى سبورتنج ليس فقط بإعتباره اقدم اندية الاسكندرية بل فى مصر و افريقيا مؤكدا أن هذه البطولة تعد تحول كبير لرياضة الدارتس فى مصر و فتح نافذة جديدة و نقطة ارتكاز لبطولات الدارتس فى حوض البحر المتوسط .



و اضاف يحيي أن الفوائد من البطولة تأتى مجتمعة حيث أنه من المرجح أن تبدأ جهود اتصالية على أعلي مستوى لتشكيل منطقة الاسكندرية للدارتس خاصة و مصر على اعتاب استضافة كاس العالم 2027 بمدينة شرم الشيخ و بما يفتح المجال لمشاركة فعالة من ابناء الثغر .



و صرح احمد حسن رئيس مجلس ادارة نادى سبورتنج و بما يضمه من تنوع كبير قادر على اثراء فرق الدارتس بالنادى و تواجد سريع ضمن الفريق القومى للدارتس و تمثيل مصر دوليا و قاريا و اقليميا وان مجلس الادارة قد اتخذ قرار بتوسيع قاعدة نشاط رياضة الدارتس بالنادى و تخصيص مكان مناسب لها بالاضافة الى الاستعداد لتنظيم أول دورة رمضانية للدارتس لتبدأ به خطة نشاط الدارتس و كذا التخطيط لتنفيذ مهرجان الدارتس الاول بالساحل الشمالى هذا العام بالتعاون مع الاتحاد المصرى للدارتس .