عاصفة ترابية وصقيع تضرب مطروح وتسبب تدهور الرؤية

شهدت محافظة مطروح اليوم الأربعاء عاصفة ترابية شديدة، تسببت في تدهور ملحوظ في الرؤية على الطرق الرئيسية والفرعية.

كما تراكمت طبقات من التراب في الهواء، ما جعل القيادة على الطرق خطرة، خاصة على الطريق الساحلي مرسي مطروح السلوم.

كما ، اجتاحت المنطقة موجة من الصقيع، حيث سجلت درجات الحرارة انخفاضًا حادًا في ساعات الصباح، مما أدى إلى تكوّن الجليد على الأسطح وأدى إلى صعوبة الحركة في بعض المناطق.

وكانت اكثر مدن محافظه مطروح التي شهدت عواصف ترابيه هي مدينه السلوم وبراني والنجيله بالاضافه الى مدينه مرسى مطروح ومن المتوقع ان تصل العاصفه الترابيه الى المحافظات الاخرى المجاوره خلال الساعات القادمه.