البطريرك إبراهيم إسحق يستقبل المجلس الإقليمي لجنود مريم ويتعرف على خطة العمل

استقبل غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، كادر المجلس الإقليمي لجنود مريم "مريم ملكة العالم"، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

حضر اللقاء الأب هدية تامر، المرشد الروحي للمجلس، حيث قدم الوفد المريمي التهنئة إلى صاحب الغبطة، بمناسبة الأعياد المجيدة، معربين عن شكرهم وتقديرهم لدعمه الأبوي المستمر للمنظمة المريمية، وخدمتها.

كذلك، قام المجلس بتقديم تقرير مفصل عن أنشطته على المستويين المحلي، والإقليمي، خلال الفترة من مارس، وحتى ديسمبر 2025، بجانب عرض خطة العمل للعام 2026.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من التحديات، والاحتياجات، وأولويات الخدمة خلال المرحلة المقبلة، حيث استمع أعضاء المجلس إلى توجيهات الأب البطريرك، وقاموا بتدوينها، تأكيدًا على أهميتها في رسم ملامح العمل المستقبلي.