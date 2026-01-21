منصة Canlop.. الداخلية تعلن القبض على عصابة دولية للنصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى دولى للنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم باستثمار أموالهم من خلال الاشتراك بمنصة "CANLOP" نظير أرباح مالية .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات قيام عناصر تشكيل عصابى دولى يضم 15 شخصا "3 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية"، تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم باستثمار أموالهم من خلال الاشتراك بمنصة (canlop) وتحقيق أرباح مالية تصاعدية نظير القيام ببعض المهام كالتسويق الإلكترونى وتحصيل مبالغ مالية منهم كرسوم اشتراك عبر محافظ مالية وإمعاناً فى إقناع ضحاياهم وإضفاء الشرعية على نشاطهم الإجرامى قاموا بعقد ندوات ولقاءات مع عملائهم والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية أمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (10 محافظ إلكترونية تحتوى على مبالغ مالية عملات " محلية – أجنبية" – 47 هاتف محمول – 5 تابلت - 3 جهاز "لاب توب" - 253 شريحة هاتف محمول – بانارات وأوراق دعاية تحمل اسم المنصة).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 9 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.