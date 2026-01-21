محمد مكي يحصل على دورات تدريبية متقدمة في أمريكا

غادر محمد مكي، المدير الفني السابق لفريق المقاولون العرب، الي الولايات المتحدة الأمريكية لقضاء فترة معايشة والحصول على عدد من الدورات التدريبية المتخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن برامج تهدف إلى مواكبة أحدث الأساليب العلمية والتكتيكية في عالم كرة القدم.

وتشمل الدورات التي يشارك فيها محمد مكي مجالات متعددة، أبرزها تطوير الأداء الفردي والجماعي، التخطيط التكتيكي الحديث، إدارة المباريات، وطرق إعداد اللاعبين بدنيًا وذهنيًا، إلى جانب الاطلاع على أحدث نظم تحليل الأداء باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ويأتي حرص محمد مكي على الالتحاق بهذه الدورات في إطار سعيه المستمر لرفع كفاءته الفنية، والاستفادة من المدارس التدريبية العالمية، تمهيدًا للعودة إلى العمل الميداني برؤية أكثر تطورًا تتماشى مع متطلبات كرة القدم الحديثة.

ويُعد محمد مكي من الأسماء التي تمتلك خبرات كبيرة في الكرة المصرية، سواء على مستوى اللعب أو التدريب، حيث سبق له قيادة فريق المقاولون العرب، وترك بصمة واضحة خلال فترة عمله مع الفريق، ما يجعله من المدربين الذين يحظون بتقدير فني داخل الوسط الكروي.

ومن المنتظر أن تسهم هذه الدورات في إضافة الكثير إلى مشوار محمد مكي التدريبي، خاصة مع تزايد الاعتماد على الأساليب العلمية والتخطيط طويل المدى في بناء الفرق وتحقيق النتائج الإيجابية.