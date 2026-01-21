قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا
الرئيس السيسي يعرض في دافوس النتائج الإيجابية للبرنامج الاقتصادي لمصر بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية
بدلا من الخروج في البرد.. أفكار لمشروبات وتسالي شتوية لذيذة في المنزل
ترامب: جلبنا إلى بلدنا نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات
الدفاع السورية تكشف تفاصيل انفجار مستودع الأسلحة في اليعربية.. صور
لأمن أوروبا وأمريكا.. ترامب: حصول الولايات المتحدة على جرينلاند ضروري للغاية
مدبولي من جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة: دورها محوري في نشر الفكر الوسطي المستنير
مصدر في كاف: عقوبات قاسية تنتظر الاتحاد السنغالي
الرئيس السيسي يشارك في جلسة خاصة لمصر على هامش منتدى دافوس
ترامب: لن نستخدم القوة للحصول على جرينلاند.. واستحواذنا عليها لن يقوض الناتو بل سيعززه
ترامب: الصين ذكية حيث تبيع توربينات الرياح لكنها لا تستخدمها
فيل بري يقتـ.ل 22 شخصا في الهند بعد ارتفاع هرمون الذكورة.. وإعلان الطوارئ
محمد شعبان ومسؤولو الاتحاد العالمي للتايكوندو يحاضرون في معسكر الحكام بكولومبيا

يشارك المصري محمد شعبان، رئيس لجنة المسابقات وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العالمي للتايكوندو، في إلقاء المحاضرات بمعسكر الحكام الدولي الذي يُقام في كولومبيا، بمشاركة كبار مسؤولي الاتحاد العالمي، وبحضور نخبة من الحكام الدوليين من منطقة الأمريكتين.


ويُعد هذا المعسكر الخطوة الأولى في عملية اختيار الحكام الدوليين الذين سيتم انتقاؤهم لاحقًا لإدارة منافسات دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لوس أنجلوس 2028.


وينظم المعسكر الاتحاد الكولومبي للتايكوندو برئاسة سيتو رينيه فوريرو، بدعم من الاتحاد العالمي للتايكوندو، ويُقام في مدينة سوغاموسو داخل المركز الدولي للتايكوندو للرياضات القتالية (CIART).


ويقود البرنامج التدريبي نخبة من مسؤولي الاتحاد العالمي، على رأسهم محمد شعبان، إلى جانب فيليب بويدو رئيس اللجنة الفنية، وتشو لينفانغ رئيس لجنة الحكام، بالإضافة إلى جيونغ وون بارك ويوران كيم من قسم إدارة الرياضة بالاتحاد العالمي.
ويخضع الحكام المشاركون لتقييمات شاملة تشمل الجوانب الطبية والبدنية والفنية، إلى جانب تحديثات القواعد الدولية وتقييمات التكنولوجيا التحكيمية، وذلك ضمن عملية اختيار دقيقة على مستوى قارة الأمريكتين.


ومن المقرر أن يختار الاتحاد العالمي للتايكوندو من خلال هذه المعسكرات الحكام الذين سيديرون البطولات العالمية خلال المرحلة المقبلة، قبل بدء المرحلة الثانية من اختيار حكام أولمبياد وبارالمبياد لوس أنجلوس 2028. وكان الاتحاد العالمي قد نظم معسكرين سابقين، أُقيم الأول في المغرب والثاني في إسبانيا.
ومن جانبه، أعرب سيتو رينيه فوريرو، رئيس الاتحاد الكولومبي للتايكوندو، عن سعادته باستضافة المعسكر، قائلاً: "يسعدنا الترحيب بممثلي الاتحاد العالمي للتايكوندو في كولومبيا، وتنظيم هذا المعسكر الهام لاختيار الحكام الدوليين الطامحين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة".


وأضاف فوريرو: "نرحب بالحكام وأعضاء الفريق الفني من أكثر من 20 دولة، ونتمنى لهم أسبوعًا ناجحًا ومثمرًا"، مشيدًا بالثقة التي منحها رئيس الاتحاد العالمي الدكتور تشونغ وون تشوي، للاتحاد الكولومبي لتنظيم هذا الحدث.

كما أثنى رئيس الاتحاد الكولومبي على الجهود المتميزة للجنة الفنية، موجهًا الشكر إلى رئيس لجنة المسابقات بالعالمي للتايكوندو محمد شعبان، والمدير الفني فيليب بويدو، لدورهما في إنجاح المعسكر، الذي يهدف إلى إعداد أفضل الحكام لإدارة منافسات دورة ألعاب لوس أنجلوس 2028.

