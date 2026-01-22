قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منح واشنطن جزء منها.. تفاهمات أمريكية دنماركية بشأن جرينلاند
نقيب الأطباء: تحسين بيئة العمل والتدريب أولوية قصوى
بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتسح مارسيليا بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا
واشنطن تعاملت مع القوة كهدف لا كأداة.. خبير سياسي يُحذّر من تداعيات النهج العسكري الأمريكي على العالم
يحمي الجهاز العصبي ويقوي العظام.. فوائد لا تعرفها عن تناول التمر
سيارات زيرو موفرة للوقود في السوق المصري
السفير حجازي: مشاركة الرئيس السيسي في منتدى دافوس تعزز مكانة مصر الدولية وصوتها المسؤول
برقم غير مسبوق.. هاتف iQOO 15 Ultra يفرض نفسه في عالم الأداء
الديهي: قبول الرئيس السيسي الانضمام لمجلس السلام الدولي يؤسس لنظام عالمي جديد
الديهي: لقاء السيسي وترامب الأهم والأكثر اهتمامًا لدى المحللين والساسة
تفاصيل العثور على ضحايا جريمة المنوفية مخنوقين داخل منزل مهجور
برلماني: لقاء السيسي وترامب في دافوس يعكس ثقة دولية في القيادة المصرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 22 يناير: تجنب المواجهات

العقرب
العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 22 يناير 2026 على العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي وأحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 22 يناير 2026

اقضِ المزيد من الوقت في الحب، واحرص على تولي أدوار جديدة في عملك. تعامل مع ثروتك بحرص اليوم. لن تواجه أي مشاكل صحية اليوم.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا 

كما قد يتطلب منك مشروع أو مهمة ما تطوير مهاراتك في العرض والتقديم، من الضروري الحفاظ على علاقة جيدة مع الإدارة، ويلعب التواصل دورًا حيويًا في ذلك. احرص على تجنب المواجهات مع كبار المسؤولين تجنب الخوض في سياسات المكتب، وانخرط أكثر في مناقشات الفريق.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 قد تُعاني بعض النساء من مشاكل في الفم والعين تستدعي عناية طبية. يُعدّ الصداع النصفي والتهاب الحلق والحمى الفيروسية من الأمراض الشائعة.

برج العقرب عاطفيا 

 يمكنك التعبير عن شغفك بحرية اليوم، وستجد الفتيات دعمًا من أهلهن أما الراغبون في استعادة حبيبهم السابق، فيمكنهم اختيار وقت متأخر من اليوم العلاقات العاطفية في مكان العمل ليست فكرة جيدة للمتزوجين.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

تجنب إقراض مبالغ كبيرة دون شروط واضحة، التخطيط العملي والسجلات الدقيقة سيقللان من القلق ويجعلان اتخاذ القرارات المستقبلية أسهل وأكثر ثقة.

العقرب حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج اليوم العقرب وحظك اليوم

