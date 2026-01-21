اعتماد مقترح تطوير شارعين مهمين في مدينة كفر الشيخ| صور

اعتمد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، مقترح تطوير شارع الجيش وشارع ناجي شتلة بشرق مدينة كفرالشيخ، في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمحافظة، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/ 2026.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والمهندسة أمنية أحمد، مدير التنسيق الحضاري.

ناقش محافظ كفرالشيخ مشروع تطوير شارع الجيش في القطاع الممتد من أمام بوابة صنعاء بدءًا من تقاطعه مع شارع سعد زغلول وحتى سور مبنى المدينة الجامعية المتجه لمنطقة جامعة كفرالشيخ بشرق المدينة.

كما اعتمد تطوير شارع ناجي شتلة في القطاع الممتد من أمام مسجد جمال عبد الناصر بدءًا من تقاطعه مع شارع عبدالهادي راضي وحتى المعهد الديني الأزهري عند تقاطعه مع شارع سعد زغلول، نظرًا للدور الحيوي للشارعين في الربط بين شرق وغرب المدينة وكذلك الاتجاه إلى جامعة كفر الشيخ.

استعرض اللقاء خطة عمل لجنة الطرق بالمحافظة ومناقشة الاحتياجات المستقبلية للمناطق التي تتطلب تطويرًا ورفع كفاءة، بهدف تعزيز السيولة المرورية، وتحسين الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، ودعم البنية التحتية، وتطوير الخدمات والمرافق.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى أن المشروع يتضمن تطوير وتوسعة الحارات المرورية، ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى، وتركيب الانترلوك، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة، والتشجير بما يتماشى مع الدليل الإرشادي للهوية البصرية للمحافظة.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى استمرار دعم مشروعات البنية التحتية التي تمس حياة المواطنين اليومية، ومتابعة معدلات التنفيذ وتذليل أي عقبات.

وأكد حرصه على تطوير كافة مدن المحافظة بما يشمل الميادين والمداخل والشوارع والطرق الرئيسية، بما يتوافق مع خطة الدولة لتحسين الصورة البصرية والتنسيق الحضاري ويواكب رؤية مصر 2030.