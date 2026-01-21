هالة صدقي: نجوم الوطن العربي على قلب واحد وحب واحد للفن

نشرت الفنانة هالة صدقي صورة جمعتها بالمخرج محمد سامي والفنانة نادية الجندي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، معبرة عن سعادتها وحبها وتقديرها لزملاءها.

وكتبت هالة صدقي: "بصرف النظر عن صاحبي وحبيبي سامي والنجمة نادية الجندي، كل نجوم الوطن العربي متجمعين في مكان واحد وعلى هدف واحد وعلى قلب واحد وهو حبنا للفن وبس، شكراً هيئة الترفيه على هذا اللقاء السنوي الممتع".



أعربت الفنانة هالة صدقي عن إعجابها الكبير بحفل «Joy Awards» في دورته السادسة، مشيدة بحالة التنظيم والإبهار التي ظهر بها الحفل، لكنها أكدت أن أكثر ما لمس مشاعرها كان الاحتفاء وتكريم القامات الفنية الكبيرة، معتبرة هذه اللفتات الإنسانية القيمة الحقيقية للجوائز





وقالت هالة صدقى عبر حساباتها على موقع «إنستجرام»: «بالرغم من التنظيم الرائع والإبهار فى أجمل حفلات Joy Awards، إلا أن أجمل الجوائز كانت للوزير الفنان فاروق حسنى، وهذه اللفتات الإنسانية دائمًا تؤثرنى، وأمثل تكريم نجاه الصغيره، هانى شنوده، محمد الموجى، وغيرهم كثير من العظماء».

ووجهت هالة صدقى الشكر للمستشار تركى آل الشيخ على هذه المبادرات، قائلة: «شكرًا لمعالى المستشار تركى آل الشيخ على هذه اللفتات الإنسانية التى ربما يراها البعض بسيطة، لكنها قبلة الحياة لعظماء ظنوا أنهم راحوافى بحر النسيان».

وحصد فاروق حسنى جائزة الإنجاز مدى الحياة خلال حفل «Joy Awards» هذا العام، حيث صعد المستشار تركى آل الشيخ على المسرح لتسليمه الجائزة، قائلًا: «الجائزة تتشرف بك».