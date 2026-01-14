هالة صدقي عن صورة سفرها إلى المغرب: إيه الهدف من نشرها؟

ردت الفنانة هالة صدقى على الأخبار المتداولة حول سفرها مع مجموعة من الفنانين إلى المغرب لحضور مباراة مصر والسنغال، اليوم الأربعاء، ضمن كأس أمم إفريقيا.

ونشرت هالة صدقى، الصورة التى ظهرت فيها مع نهال عنبر، والفنانة إلهام شاهين، والإعلامية بوسى شلبى، ومصطفى قمر وماجد المصرى وداليا البحيرى وفيفى عبده، عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»؛ معلقة: «الصورة دى انتشرت على بعض المواقع والحقيقة دى صورة قديمة وكنا رايحين لمهرجان سينمائى وكنا طبعا نتمنى كلنا كمصريين إننا نحضر مع منتخبنا، لكن حقيقى مش فاهمة إيه الهدف من نشر الصورة دى وتأكيدهم إننا فى المغرب؟؟؟؟ كل التوفيق لمنتخب مصر».

وتتجه أنظار الجماهير المصرية فى السابعة مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب " ابن بطوطة " بمدينة طنجة حيث يخوض منتخب مصر واحدة من أصعب مبارياته في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 عندما يواجه منتخب السنغال في نصف النهائي في لقاء تحيط به حسابات معقدة فنيا وتحكيميا ونفسيا وفقًا لرؤية عدد من نجوم الكرة المصرية السابق