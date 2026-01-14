قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الفراخ اليوم 14-1-2026
الإمام الأكبر: الأزهر مؤسسة إسلامية تعليمية معنية بقضايا الأمة ولا نتدخل في السياسة
أكاذيب وشائعات.. مصدر أمنى ينفي وفاة أحد قيادات الجماعة الارهابية داخل محبسه
المبعوث الشخصي لأمين الأمم المتحدة: ندعم أدوار الوسطاء لإنهاء الأزمة فى السودان
إدخال مواد العلوم الحديثة والاستعانة ب100خبير ياباني.. ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
الخارجية: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أحداث السودان ووضعنا خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها
شيخ الأزهر للشباب: احذروا أي فكر يدعو للإساءة للمسيحيين أو تكفير المسلمين
وزير الخارجية: لدينا تقييم كامل لكل الخسائر في السودان ويجب وقف إطلاق النار
المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان: نثمن الدور المصري بشأن إنهاء الأزمة
وزير الخارجية: مصر لن تسمح بانهيار السودان وهناك "خطوط حمراء"
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان
هالة صدقي عن صورة سفرها إلى المغرب: إيه الهدف من نشرها؟

يارا أمين

ردت الفنانة هالة صدقى على الأخبار المتداولة حول سفرها مع مجموعة من الفنانين إلى المغرب لحضور مباراة مصر والسنغال، اليوم الأربعاء، ضمن كأس أمم إفريقيا.

ونشرت هالة صدقى، الصورة التى ظهرت فيها مع نهال عنبر، والفنانة إلهام شاهين، والإعلامية بوسى شلبى، ومصطفى قمر وماجد المصرى وداليا البحيرى وفيفى عبده، عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»؛ معلقة: «الصورة دى انتشرت على بعض المواقع والحقيقة دى صورة قديمة وكنا رايحين لمهرجان سينمائى وكنا طبعا نتمنى كلنا كمصريين إننا نحضر مع منتخبنا، لكن حقيقى مش فاهمة إيه الهدف من نشر الصورة دى وتأكيدهم إننا فى المغرب؟؟؟؟ كل التوفيق لمنتخب مصر».

وتتجه أنظار الجماهير المصرية فى السابعة مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب " ابن بطوطة " بمدينة طنجة حيث يخوض منتخب مصر واحدة من أصعب مبارياته في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 عندما يواجه منتخب السنغال في نصف النهائي في لقاء تحيط به حسابات معقدة فنيا وتحكيميا ونفسيا وفقًا لرؤية عدد من نجوم الكرة المصرية السابق

الفنانة هالة صدقى هالة صدقى مباراة مصر والسنغال كأس أمم إفريقيا إلهام شاهين

بطن الولادة القيصرية.. كيف تتخلصين منها بطريقة صحية وفعّالة؟

لو لسة والدة ..كيف تتخلصين من دهون البطن بطريقة صحية وفعّالة؟
حيل تنسف الكرش سريعًا.. نتائج ملحوظة خلال أيام بدون رجيم قاسٍ

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

