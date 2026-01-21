جيش الاحتلال يزعم اغتياله قياديا بحزب الله

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتياله لضابط بحزب الله في قرية يانوح في غارة على جنوب لبنان.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي قبل قليل، سلسلة غارات جوية استهدفت مباني مهددة في بلدات قناريت و جرجوع و الكفور في جنوب لبنان، بحسب تقارير لوسائل إعلام عالمية.

و أفادت التقارير بأن الغارات استهدفت مبنى في بلدة قناريت، قبل أن يعاود الطيران الإسرائيلي تنفيذ غارة أخرى طالت مبنى مهددا في بلدة جرجوع، تلتها غارة ثالثة استهدفت مبنى مماثلا في بلدة الكفور.

ولم ترد حتى الآن معلومات رسمية عن وقوع إصابات بشرية أو حجم الأضرار الناجمة عن الغارات، في حين سُمع دوي الانفجارات في المناطق المحيطة.