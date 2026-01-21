على هامش دافوس.. الرئيس السيسي يبحث مع "ترامب" ملفي سد النهضة وغزة ويعلن دعمه لخطة السلام الأمريكية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعم ملف سد النهضة، وذلك خلال لقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي: أطالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالاستمرار فى رعاية ملف غزة حتى تحقيق السلام الكامل والاستقرار، وأكد السيد الرئيس أننا ندعم خطة الرئيس ترامب بشأن غزة.

قدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب علي كل الإنجازات التي تحققت.

جاء ذلك خلال لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب وذلك على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

