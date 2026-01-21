ترامب: نحرز تقدمًا نحو وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. والاقتصاد الأمريكي حقق أداء رائعا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك تقدمًا ملموسًا يجري تحقيقه في الجهود الرامية إلى وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الصراع أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الجنود الذين فقدوا حياتهم نتيجة الحرب المستمرة.

دفع المسار السياسي

وأضاف ترامب أن إدارته تعمل على دفع المسار السياسي قدمًا من أجل إنهاء الحرب وتقليل الخسائر البشرية، مؤكدًا أن استمرار القتال يمثل عبئًا إنسانيًا وأمنيًا على المجتمع الدولي.

أداء الاقتصاد خلال العام الأول

وعلى الصعيد الداخلي، أشاد الرئيس الأمريكي بأداء الاقتصاد خلال العام الأول من ولايته، واصفًا إياه بـ «الرائع»، مؤكدًا أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها إدارته أسهمت في تعزيز النمو وتحسين المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

حل للأزمة الروسية الأوكرانية

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لإيجاد حل للأزمة الروسية الأوكرانية، بالتوازي مع تركيز الإدارة الأمريكية على تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم مكانة الولايات المتحدة عالميًا.