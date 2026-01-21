قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟
الجيش الإسرائيلي يرفع حالة الاستنفار تحسبا لهجوم أمريكي وشيك على إيران
خبط راسها في الحيط.. أب ينهي حياة ابنته في إهناسيا ببني سويف
محمود حجازي يرد على اتهامات الاعتداء: إشاعة ومحضر كيدي لمنع سفر الطفل.. خاص
لتجنب الظلم وتشويه التاريخ.. خالد أبو بكر: تقييم أحداث 25 يناير يجب أن يتم بدقة «ساعة بساعة» |فيديو
غزة وسد النهضة ولبنان.. ماذا دار بين الرئيس السيسي وترامب في دافوس؟
تصريح للرئيس السيسي تصدر الإعلام الأمريكي.. وترامب يصفه بـ القائد العظيم| تفاصيل
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
أستاذ أزهري يوضح كيفية التعامل مع الأبناء عند اكتشاف الإلحاد
نهال طايل عن جريمة المنوفية: ليه نستخدم الأطفال في تصفية الحسابات؟!
في أول ظهور لأسرة ضحايا جريمة المنوفية.. برنامج تفاصيل يستعرض كواليس الجريمة
خالد أبوبكر عن حسام حسن: ضعوا له ضوابط للتصريحات من الآن وحتى كأس العالم |فيديو
ترامب: نحرز تقدمًا نحو وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. والاقتصاد الأمريكي حقق أداء رائعا

محمد البدوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك تقدمًا ملموسًا يجري تحقيقه في الجهود الرامية إلى وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الصراع أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الجنود الذين فقدوا حياتهم نتيجة الحرب المستمرة.

دفع المسار السياسي

وأضاف ترامب أن إدارته تعمل على دفع المسار السياسي قدمًا من أجل إنهاء الحرب وتقليل الخسائر البشرية، مؤكدًا أن استمرار القتال يمثل عبئًا إنسانيًا وأمنيًا على المجتمع الدولي.

أداء الاقتصاد خلال العام الأول

وعلى الصعيد الداخلي، أشاد الرئيس الأمريكي بأداء الاقتصاد خلال العام الأول من ولايته، واصفًا إياه بـ «الرائع»، مؤكدًا أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها إدارته أسهمت في تعزيز النمو وتحسين المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

حل للأزمة الروسية الأوكرانية

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لإيجاد حل للأزمة الروسية الأوكرانية، بالتوازي مع تركيز الإدارة الأمريكية على تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم مكانة الولايات المتحدة عالميًا.

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

مجلس الدولة يوقع بروتوكول أكاديمي مع الجامعات الأوروبية بمصر

إصابة ثلاثة أطفال أشقاء في حريق بالدقهلية

مقـ تول في الجبل.. الداخلية تكشف تفاصيل اختفاء شخص بالبحر الأحمر

بتكلفة 2 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال الجديد بمستشفى أبو كبير

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لإزالة التعديات ضمن أعمال الموجة الـ28

ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة من ماليزيا

بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

