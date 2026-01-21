قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: نحرز تقدمًا نحو وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. والاقتصاد الأمريكي حقق أداء رائعا
مصر في مجلس السلام بزعامة ترامب.. رسالة استراتيجية تُثمن دور القاهرة باستقرار المنطقة
ترامب: نقدر ما فعله الرئيس السيسي من أجل غزة ونريد السلام في الشرق الأوسط
حقيقة حصول زيزو على حكم ضد الزمالك من اتحاد الكرة
الأهلي يضم عمرو الجزار لمدة 4 مواسم ونصف
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد
ترامب: معدلات الجريمة في الولايات المتحدة الأفضل منذ 100 عام.. وواشنطن أصبحت آمنة
على رأسهم مرموش.. تصرف مفاجئ من لاعبي مانشستر سيتي بعد الهزيمة من جليمت
ترامب: الرئيس السيسي قائد عظيم.. علاقتنا بمصر مثالية وسنعمل على حل أزمة سدّ النهضة
انتخابات المهندسين.. 21 مرشحًا على منصب النقيب العام و107 على المكملين
ترامب: الولايات المتحدة أنهت نزاعات وحروب خلال عام واحد فقط
انضمام ثماني دول عربية وإسلامية إلى "مجلس السلام" بدعوة من ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يضم عمرو الجزار لمدة 4 مواسم ونصف

عمرو الجزار
عمرو الجزار
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن ضم النادي الأهلي للاعب عمرو الجزار لمدة 4 مواسم ونصف.
وكتب أحمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الأهلي يضم عمرو الجزار لمدة 4 مواسم ونصف".

وكان قد أعلن النادي الأهلي، عن التعاقد مع اللاعب عمرو الجزار قادما من نادي البنك الأهلي، لمدة 4 مواسم ونصف، ووقع اللاعب ‏على العقود، وقام النادي بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية.

‏وتم قيد اللاعب في قائمة الفريق المحلية والإفريقية.

النادي الأهلي يزف بشرى لجماهيره بشأن مباراة يانج أفريكانز.


ينظم النادي الأهلي رحلات مجانية لجماهيره إلى الإسكندرية بعد غدٍ الجمعة؛ لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يبدأ تجمع الجماهير في التاسعة صباح الجمعة أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، وتتحرك الأتوبيسات بداية من العاشرة صباحا، على أن يكون آخر تحرك للأتوبيسات فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

ويجب على كل مشجع أهلاوي اصطحاب تذكرة المباراة، فضلا عن بطاقة «فان آي دي» الخاصة به، ويحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير أو المنشآت، سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

الإعلامي أحمد حسن الأهلي عمرو الجزار يانج أفريكانز احمد حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

ترشيحاتنا

ترامب يتعهد بخفض أسعار الأدوية: سندفع أقل سعر في العالم

ترامب يتعهد بخفض أسعار الأدوية: سندفع أقل سعر في العالم

أرشيفية

الخارجية الأمريكية: عقوبات جديدة على منظمات تدعم حماس وتتلاعب بالمساعدات

بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض

بالصور

بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا

بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا
بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا
بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا

أسهل طريقة لعمل الكنافة النابلسية الأصلية.. خطوة بخطوة

طريقة عمل الكنافة النابلسية الأصلية خطوة بخطوة
طريقة عمل الكنافة النابلسية الأصلية خطوة بخطوة
طريقة عمل الكنافة النابلسية الأصلية خطوة بخطوة

لا تنخدع به.. مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور

ا تنخدع به..مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور
ا تنخدع به..مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور
ا تنخدع به..مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

فيديو

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أمريكا.. وسياسة الواقعية المرنة في إدارة العالم!

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

المزيد