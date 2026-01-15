قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

آخرهم عمرو الجزار .. مكاسب مالية ضخمة لغزل المحلة من بيع اللاعبين

عمرو الجزار
عمرو الجزار
عبدالله هشام

حقق نادي غزل المحلة مكاسب مالية مميزة من خلال صفقاته البعيده عن الشعبية الكبيرة والمبالغ الطائلة مقدما لاعبين مميزين لأندية الدوري.

ولعل أخر اللاعبين المميزين كان عمرو الجزار لاعب البنك الأهلي والمنتقل حديثا للنادي الأهلي في صفقة وصلت قيمتها لنحو 60 مليون جنيه.

وكان عمرو الجزار لاعبا في صفوف نادي غزل المحلة قبل الرحيل للبنك الأهلي في صفقة وصلت قيمتها لنحو 25 مليون جنيه بجانب استعارة أحمد العش.

وضع غزل المحلة بند في عقد بيع الجزار للبنك الأهلي للحصول على مبلغ إضافي بنسبة إعادة البيع والتي وصلت لنحو 25%.

وانضم عمرو الجزار لفريق غزل المحلة من نادي العبور في صفقة بيع مقابل مبلغ ضعيف مقارنة بالأرقام المالية الحالية.

وواصل نادي غزل المحلة استثماره في المواهب حينما بن حمودة لاعب الترجي التونسي مقابل 70ألف دولار ثم أعاد بيعه لنادي شباب بلوزداد الجزائري بـ 570 ألف دولار مع نسبة إعادة بيع 15% 

وضم غزل المحلة محمد بن شرقي من نادي لافييا بدوري الدرجة الثانية بمبلغ قدر بحوالي 2 مليون جنيه قبل أن يعود لبيع اللاعب لنادي البنك الأهلي بنحو 15 مليون جنيه.

كما ضم فريق غزل المحلة اللاعب كاستيلو من أسوان وأعاد بيعه لزد مقابل 12 مليون جنيه بجانب نسبة إعادة بيع 

ويقدم نادي غزل المحلة نفسه كنادي مميز في تطوير وتقديم المواهب للأندية المصرية بجانب توفير مبالغ مالية تدور داخل النادي بدلا من الدخول في أزمات مالية وإيقاف قيد أو أزمات أخرى.

غزل المحلة البنك الأهلي الأهلي عمرو الجزار نادي غزل المحلة

