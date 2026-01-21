العربي الناصري: السياسة المصرية الثابتة تحافظ على الأمن والاستقرار وتدعم مصالح الوطن العليا

أكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن السياسة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تستند إلى ثوابت وطنية راسخة تحمي الأمن القومي وتعزز الاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن هذه الثوابت تُظهر قوة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بنفس وطني صلب ينسجم مع إرث مصر التاريخي في الدفاع عن مصالحها ومكتسباتها.

وأوضح أبو العلا، أن القيادة المصرية تسير على نهج ثابت منذ عهد الزعيم جمال عبد الناصر، يرتكز على حماية حقوق الأمة ومصالحها العليا، وإرساء التوازن بين تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي ومبادئ احترام السيادة الوطنية للدول الأخرى.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في إدارة ملفات إقليمية شديدة التعقيد، مثل القضية الفلسطينية وملف مياه النيل وسد النهضة، مؤكّدًا أن النهج المصري قائم على الحوار البناء والتفاوض المسؤول، بعيدًا عن أي مسار أحادي، مع الحفاظ على مصالح الدولة وأمنها الوطني، بما يرسخ مبدأ سيادة القرار المصري في كل محفل دولي.

وأضاف أبو العلا أن السياسة المصرية لم تقتصر على ضبط التوازنات الإقليمية فحسب، بل ركزت أيضًا على استثمار موقع مصر الاستراتيجي في تعزيز الشراكات الدولية، وجذب الاستثمارات التي تدعم التنمية، بما يحقق مصالح الشعب المصري ويؤمن مستقبله الاقتصادي والاجتماعي، مع التركيز على الشباب كركيزة أساسية للتقدم.

وشدد رئيس الحزب العربي الناصري على أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تمثل نموذجًا للدولة القوية التي تحافظ على استقرارها الداخلي وتدافع عن مصالحها الإقليمية والدولية، مؤكّدًا أن هذا النهج يرسخ دور مصر التاريخي كقوة إقليمية فاعلة في الشرق الأوسط، ويؤكد التزامها بالمبادئ الوطنية والقومية في جميع ملفاتها الخارجية.

وجدّد الدكتور محمد أبو العلا دعمه الكامل للقيادة السياسية في استثمار هذا المناخ الدولي الإيجابي لتحقيق مصالح الوطن العليا، مؤكدًا أن الثوابت المصرية هي الضمانة الأساسية لاستمرار الأمن والاستقرار، وتحقيق التقدم والازدهار للأجيال القادمة، بما يواكب إرث مصر الوطني ونصرة القضايا العادلة للأمة العربية.