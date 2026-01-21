قرار وزاري بتجديد الثقة في عصام الشويخ مديرا لفرقة الساحة

أصدر وزير الثقافة قرارا رسميا، بتجديد الثقة في الفنان عصام الشويخ، وتكليفه بالاستمرار مديرا عاما لفرقة الساحة التابعة للبيت الفني للمسرح، بدرجة مدير عام، وذلك لمدة عام اعتبارا من تاريخ انتهاء تكليفه السابق.



ويأتي هذا القرار في توقيت لافت، بالتزامن مع عودة عصام الشويخ إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب دام سبع سنوات، من خلال مشاركته في الجزء السادس من مسلسل «المداح»، أحد أنجح الأعمال الدرامية الجماهيرية في السنوات الأخيرة.



ويجسد الشويخ في العمل شخصية «مدكور»، والد الطفل محمود، الذي يرزق به بعد طول انتظار وصبر، قبل أن تتعقد الأحداث حين تقوم زوجته «عبلة» بتسليم الطفل إلى شخصية «سميح» التي يجسدها الفنان طارق النهري، ضمن مخطط شيطاني لتجميع الأطفال واستخدامهم في فتح الجبانات والمقابر الفرعونية، إلى أن يتدخل الشيخ صابر المداح (حمادة هلال) لإنقاذ الطفل من أيدي الجان.



ويشارك في بطولة الجزء السادس نخبة من النجوم، على رأسهم حمادة هلال، خالد الصاوي، غادة عادل، ويعتمد العمل على بنية درامية متجددة، حيث تقدم كل خمس حلقات في إطار قصة مستقلة مترابطة.



مسلسل المداح من تأليف أمين جمال، مدير التصوير مارك عوني، ومن إنتاج شركة الصباح للإنتاج الفني، بإشراف المنتج الفني وليد الصباغ.

وتؤكد عودة عصام الشويخ إلى الدراما، بالتوازي مع تجديد الثقة فيه كمديرا لفرقة الساحة، على مكانته الفنية والإدارية، باعتباره أحد الأسماء التي تجمع بين الخبرة المسرحية العميقة والحضور المؤثر على الشاشة.