برلماني: لقاء الرئيس السيسي وترامب في دافوس يؤكد مكانة مصر ودورها المحوري بالمنطقة

قال النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس العالمي، اليوم، يعكس مدى الاهتمام الدولي بمصر كركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط، مؤكداً أن اللقاء جاء ليؤكد الدور المصري الفاعل في تعزيز السلم الإقليمي وحماية مصالح الوطن والمواطن.

وأشار نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن المباحثات بين الرئيسين السيسي وترامب حملت رسائل قوية حول تعزيز التعاون الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، ولفتت الانتباه إلى حرص القيادة المصرية على تعميق الشراكة التجارية والاقتصادية من خلال المنتدى الاقتصادي المصري-الأمريكي، بما يعزز فرص الاستثمار وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

وأضاف عضو صناعة البرلمان، أن اللقاء ناقش القضايا الإقليمية الحساسة، مؤكداً أن حرص مصر على دعم السلام في قطاع غزة وتحقيق تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق يمثل أولوية وطنية وإنسانية.

ولفت إلى أهمية الجهود المصرية المستمرة؛ لضمان إيصال المساعدات الإنسانية وتسريع عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يخفف معاناة الشعب الفلسطيني.

كما أبرز نائب الشرقية، أن اللقاء أرسل رسائل واضحة حول جهود مصر لوقف النزاعات في السودان، والتوصل إلى هدنة عاجلة، والدور الأمريكي في دعم هذه المبادرات، إلى جانب التباحث حول التطورات في لبنان وضرورة احترام سيادة الدولة اللبنانية وتمكين مؤسساتها من ممارسة مهامها على كامل أراضيها.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، بالتأكيد أن اللقاء حمل إشارات إيجابية بشأن قضية مياه النيل، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية التعاون مع دول حوض النيل وفق القانون الدولي لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية، ما يعكس رؤية مصر في إدارة الملفات الحساسة بما يخدم مصالحها الوطنية والإقليمية، ويعزز من مكانتها على الساحة الدولية.