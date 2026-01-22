واشنطن تعاملت مع القوة كهدف لا كأداة.. خبير سياسي يُحذّر من تداعيات النهج العسكري الأمريكي على العالم

أكد الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن السياسة الأمريكية خلال فترة حكم الرئيس دونالد ترامب اعتمدت على تحقيق نتائج عاجلة ومكاسب آنية، عبر الإفراط في استخدام القوة العسكرية، دون الاستناد إلى رؤية استراتيجية طويلة المدى، محذرًا من أن هذا النهج ساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي.

الصراعات على الساحة العالمية

وأوضح كمال، في حواره ببرنامج مساء DMC مع الإعلامي أسامة كمال، أن إدارة ترامب تعاملت مع القوة باعتبارها هدفًا في حد ذاتها، وليس أداة لتحقيق توازنات استراتيجية، ما أدى إلى ارتباك واضح في العلاقات الدولية وتصاعد حدة الصراعات على الساحة العالمية.

ضربة عسكرية أمريكية لإيران

وأشار إلى أن خيار توجيه ضربة عسكرية أمريكية لإيران ظل مطروحًا نظريًا، خاصة إذا اعتقد ترامب أنها قد تُسهم في إسقاط النظام الإيراني، إلا أنه شدد على أن هذا الاحتمال يظل ضعيفًا وغير قابل للتطبيق عمليًا.

انشغال واشنطن بملف فنزويلا

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية أن تركيز جانب معتبر من القدرات العسكرية الأمريكية على أزمة فنزويلا كان من العوامل الحاسمة التي حالت دون اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران خلال المرحلة الماضية.

هبوط أسعار النفط

وفيما يتعلق بملف الطاقة، أوضح كمال أن هبوط أسعار النفط إلى ما دون 50 دولارًا للبرميل قد يدفع الولايات المتحدة إلى تقليص أو تعليق جزء من إنتاجها النفطي، نتيجة تراجع العائد الاقتصادي للإنتاج الأمريكي.

التوافق العربي وأولوية الاستقرار



وأكد أن وجود قيادات عربية تتسم بالحكمة، إلى جانب التوافق حول عدد من القضايا الإقليمية المحورية، يسهم في تعزيز فرص التهدئة ويدعم مسارات الحلول السياسية.

دعم الجيوش الوطنية

واختتم «كمال» تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تضع في مقدمة أولوياتها دعم الجيوش الوطنية في الدول العربية، باعتبارها الضامن الأساسي لحماية الدول وصون استقرارها في مواجهة التحديات الإقليمية.