منح واشنطن جزء منها.. تفاهمات أمريكية دنماركية بشأن جرينلاند
نقيب الأطباء: تحسين بيئة العمل والتدريب أولوية قصوى
بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتسح مارسيليا بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا
واشنطن تعاملت مع القوة كهدف لا كأداة.. خبير سياسي يُحذّر من تداعيات النهج العسكري الأمريكي على العالم
يحمي الجهاز العصبي ويقوي العظام.. فوائد لا تعرفها عن تناول التمر
سيارات زيرو موفرة للوقود في السوق المصري
السفير حجازي: مشاركة الرئيس السيسي في منتدى دافوس تعزز مكانة مصر الدولية وصوتها المسؤول
برقم غير مسبوق.. هاتف iQOO 15 Ultra يفرض نفسه في عالم الأداء
الديهي: قبول الرئيس السيسي الانضمام لمجلس السلام الدولي يؤسس لنظام عالمي جديد
الديهي: لقاء السيسي وترامب الأهم والأكثر اهتمامًا لدى المحللين والساسة
تفاصيل العثور على ضحايا جريمة المنوفية مخنوقين داخل منزل مهجور
برلماني: لقاء السيسي وترامب في دافوس يعكس ثقة دولية في القيادة المصرية
واشنطن تعاملت مع القوة كهدف لا كأداة.. خبير سياسي يُحذّر من تداعيات النهج العسكري الأمريكي على العالم

محمد البدوي

أكد الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن السياسة الأمريكية خلال فترة حكم الرئيس دونالد ترامب اعتمدت على تحقيق نتائج عاجلة ومكاسب آنية، عبر الإفراط في استخدام القوة العسكرية، دون الاستناد إلى رؤية استراتيجية طويلة المدى، محذرًا من أن هذا النهج ساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي.

الصراعات على الساحة العالمية

وأوضح كمال، في حواره ببرنامج مساء DMC مع الإعلامي أسامة كمال، أن إدارة ترامب تعاملت مع القوة باعتبارها هدفًا في حد ذاتها، وليس أداة لتحقيق توازنات استراتيجية، ما أدى إلى ارتباك واضح في العلاقات الدولية وتصاعد حدة الصراعات على الساحة العالمية.

 ضربة عسكرية أمريكية لإيران

وأشار إلى أن خيار توجيه ضربة عسكرية أمريكية لإيران ظل مطروحًا نظريًا، خاصة إذا اعتقد ترامب أنها قد تُسهم في إسقاط النظام الإيراني، إلا أنه شدد على أن هذا الاحتمال يظل ضعيفًا وغير قابل للتطبيق عمليًا.

انشغال واشنطن بملف فنزويلا

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية أن تركيز جانب معتبر من القدرات العسكرية الأمريكية على أزمة فنزويلا كان من العوامل الحاسمة التي حالت دون اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران خلال المرحلة الماضية.

هبوط أسعار النفط

وفيما يتعلق بملف الطاقة، أوضح كمال أن هبوط أسعار النفط إلى ما دون 50 دولارًا للبرميل قد يدفع الولايات المتحدة إلى تقليص أو تعليق جزء من إنتاجها النفطي، نتيجة تراجع العائد الاقتصادي للإنتاج الأمريكي.

التوافق العربي وأولوية الاستقرار
 

وأكد أن وجود قيادات عربية تتسم بالحكمة، إلى جانب التوافق حول عدد من القضايا الإقليمية المحورية، يسهم في تعزيز فرص التهدئة ويدعم مسارات الحلول السياسية.

دعم الجيوش الوطنية

واختتم «كمال» تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تضع في مقدمة أولوياتها دعم الجيوش الوطنية في الدول العربية، باعتبارها الضامن الأساسي لحماية الدول وصون استقرارها في مواجهة التحديات الإقليمية.

