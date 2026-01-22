أكاديمية البحث العلمي تدشن الدورة الثانية من مبادرة «معًا» لدعم الابتكار والتصنيع

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن إطلاق الدورة الثانية من المبادرة الوطنية الرائدة «معًا»، لدعم تمويل دورة التشغيل الأولى وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى كيانات اقتصادية مبتكرة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الابتكار التكنولوجي ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

وتهدف مبادرة «معًا» إلى توفير التمويل والدعم الفني والتوجيهي للكيانات العلمية القائمة على نتائج الأبحاث بالجامعات والمراكز البحثية، بما يُمكنها من تطوير منتجاتها، واختبار جاهزيتها للسوق، وبدء الأنشطة التجارية، بما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للبحث العلمي وتحويله إلى مشروعات صناعية وتجارية قابلة للاستدامة.

حلقة وصل عملية بين الباحثين وقطاعات الصناعة والاستثمار

وتأتي المبادرة كحلقة وصل عملية بين الباحثين والمؤسسات البحثية من جهة، وقطاعات الصناعة والاستثمار من جهة أخرى، حيث تعمل على تحويل الأفكار العلمية القابلة للتسويق إلى مشروعات حقيقية تدعم التنمية الاقتصادية الوطنية، وتُعزز من دور الابتكار المحلي والتصنيع الذكي.

وتسعى المبادرة إلى دعم الباحثين في إنشاء شركات وكيانات اقتصادية قائمة على أبحاثهم، وتمكين الجامعات والمراكز البحثية من تعظيم الأثر التنموي والاقتصادي لمخرجاتها العلمية، والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التنافسية الوطنية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ودعت الأكاديمية الباحثين والمبتكرين والهيئات العلمية الراغبين في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى مشروعات صناعية وتجارية للتقدم للمبادرة والاستفادة من حزم الدعم المالي والفني والتدريبي التي توفرها، مؤكدة أن مبادرة «معًا» تمثل رؤية وطنية متكاملة تُعلي من قيمة البحث العلمي كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت الأكاديمية أن التقديم للمبادرة متاح حتى 31 يناير 2026، ولمزيد من المعلومات والتفاصيل يمكن زيارة الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا:

http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/together-cycle-2/?lang=ar