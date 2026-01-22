محاضرة حول تشريعات السلامة والصحة المهنية بقانون العمل الجديد فى الإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بالإسماعيلية، بالتنسيق مع المركز القومي للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، محاضرة متخصصة حول تشريعات السلامة والصحة المهنية في قانون العمل الجديد، وذلك بمقر إحدى شركات الاستثمار الزراعي، بناء علي توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن نشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل.

وقامت بإلقاء المحاضرة المهندسة منى محمد، حيث استعرضت الإطار التشريعي المُحدَّث للسلامة والصحة المهنية، وأبرز ما تضمنه قانون العمل الجديد من ضوابط وإجراءات تستهدف توفير بيئة عمل آمنة، والحد من مخاطر الحوادث والإصابات المهنية. كما تناولت حقوق وواجبات أطراف العملية الإنتاجية، وآليات تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، بما يضمن حماية العاملين واستمرارية العملية الإنتاجية.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور أيمن شعبان، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، بأن المديرية تولي اهتمامًا بالغًا بتكثيف وتنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية، وبما يسهم في تعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، وحماية العاملين بمختلف القطاعات.

كما أشاد مدير المديرية بالتعاون المثمر مع المركز القومي للسلامة والصحة المهنية، مؤكدًا استمرار المديرية في تنفيذ مثل هذه الأنشطة النوعية، بالتعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، دعمًا لجهود الدولة في توفير بيئة عمل لائقة وآمنة.

وجاءت هذه الفعالية ضمن خطة وزارة العمل الهادفة إلى رفع مستوى الوعي لدى العاملين وأصحاب الأعمال بأهمية الالتزام بالتشريعات المنظمة للسلامة والصحة المهنية، بما يحقق استدامة العملية الإنتاجية ويحافظ على العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية.