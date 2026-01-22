قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السبع المثاني في القرآن.. سر تسمية سورة الفاتحة بهذا الاسم
تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء
أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات الخميس
وزير المالية تدخل.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل أزمة معاش والده
مفاجأة بوتين لمجلس السلام.. مليار دولار من الأصول الروسية لإعمار غـزة
الصيادلة: قرار "تركيب المستحضرات" لا يسري على الصيدليات العامة بوضعها الحالي
إسرائيل ترفع مستوى التأهب تحسباً لضربة أمريكية محتملة على إيران
بالطائرات الحربية.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة
ضبط مهندسة انتحلت صفة طبيب جلدية في بور سعيد
فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا
قواعد عسكرية.. نيويورك تايمز تكشف عن اتفاق محتمل لحل أزمة جرينلاند
محاضرة حول تشريعات السلامة والصحة المهنية بقانون العمل الجديد فى الإسماعيلية

الإسماعيلية انجي هيبة

 نظمت مديرية العمل بالإسماعيلية، بالتنسيق مع المركز القومي للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، محاضرة متخصصة حول تشريعات السلامة والصحة المهنية في قانون العمل الجديد، وذلك بمقر إحدى شركات الاستثمار الزراعي، بناء علي توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن نشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل.

وقامت بإلقاء المحاضرة المهندسة منى محمد، حيث استعرضت الإطار التشريعي المُحدَّث للسلامة والصحة المهنية، وأبرز ما تضمنه قانون العمل الجديد من ضوابط وإجراءات تستهدف توفير بيئة عمل آمنة، والحد من مخاطر الحوادث والإصابات المهنية. كما تناولت حقوق وواجبات أطراف العملية الإنتاجية، وآليات تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، بما يضمن حماية العاملين واستمرارية العملية الإنتاجية.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور أيمن شعبان، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، بأن المديرية تولي اهتمامًا بالغًا بتكثيف وتنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية، وبما يسهم في تعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، وحماية العاملين بمختلف القطاعات.

كما أشاد مدير المديرية بالتعاون المثمر مع المركز القومي للسلامة والصحة المهنية، مؤكدًا استمرار المديرية في تنفيذ مثل هذه الأنشطة النوعية، بالتعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، دعمًا لجهود الدولة في توفير بيئة عمل لائقة وآمنة.

وجاءت هذه الفعالية ضمن خطة وزارة العمل الهادفة إلى رفع مستوى الوعي لدى العاملين وأصحاب الأعمال بأهمية الالتزام بالتشريعات المنظمة للسلامة والصحة المهنية، بما يحقق استدامة العملية الإنتاجية ويحافظ على العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

