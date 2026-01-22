السعودية ترفع صادرات النفط إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عامين ونصف

سجلت صادرات السعودية من النفط الخام أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين ونصف، حيث بلغت 7.378 مليون برميل يوميًا في نوفمبر، متجاوزة صادرات أكتوبر البالغة 7.1 مليون برميل يوميًا، وفق بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي).



وبلغ إنتاج السعودية من الخام نحو 10.050 مليون برميل يوميًا في نوفمبر، وهو الأعلى منذ أبريل 2023، مقارنة بالإنتاج المسجل في أكتوبر عند 10.002 مليون برميل يوميًا.



وأظهرت البيانات انخفاض كميات النفط المعاد تكريره في المصافي المحلية إلى 2.560 مليون برميل يوميًا، بتراجع نسبته 5.6% عن أكتوبر، كما انخفض الحرق المباشر للخام إلى 317 ألف برميل يوميًا، بانخفاض قدره 76 ألف برميل.



وتعكس هذه الأرقام استمرار السعودية في تعزيز مكانتها كأكبر مصدر للنفط الخام عالميًا، وسط توقعات منظمة أوبك بزيادة الطلب العالمي على النفط خلال 2027 بوتيرة مماثلة للعام الجاري، مع شبه توازن بين العرض والطلب في 2026.



وأكدت أوبك أن تحالف أوبك+ ضخ 42.83 مليون برميل يوميًا في ديسمبر، بانخفاض 238 ألف برميل عن نوفمبر، نتيجة تخفيضات في كازاخستان وروسيا وفنزويلا، رغم اتفاق زيادة الإنتاج لشهر ديسمبر، مع توقع وصول متوسط الطلب على خام أوبك+ إلى نحو 43 مليون برميل يوميًا في 2026.