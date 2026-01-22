انتصار تتألق بثلاثة وجوه في دراما رمضان 2026

تواصل الفنانة انتصار تأكيد حضورها القوي في موسم دراما رمضان 2026، بعدما تشارك في ثلاثة أعمال درامية متنوعة تُعرض على شاشات الشركة المتحدة، لتصبح واحدة من أكثر النجمات حضورًا هذا العام.

وتتنوع أدوار انتصار بين الدراما الاجتماعية والشعبية وأعمال التشويق، حيث تطل على الجمهور من خلال مسلسلات «فخر الدلتا» و«على كلاي» و «عرض وطلب» مقدمة شخصيات مختلفة تمامًا، تعكس قدرتها الكبيرة على التنوع الفني وتجسيد الأدوار المركبة.

ويُعد هذا الحضور المكثف امتدادًا لمسيرة فنية حافلة، استطاعت خلالها انتصار أن تحجز لنفسها مكانة مميزة لدى الجمهور وصنّاع الدراما، بفضل اختياراتها المتنوعة وأدائها اللافت الذي يترك بصمة واضحة في كل عمل تشارك فيه.

ومن المنتظر أن تحظى أعمال انتصار باهتمام واسع خلال الموسم الرمضاني، خاصة في ظل تنوع القضايا المطروحة واختلاف طبيعة الشخصيات التي تقدمها.