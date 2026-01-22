خالد الغندور يثير الجدل : لا تغضب إذا انفجر بالون في وجهك

أثار الإعلامي خالد الغندور، الجدل في أحدث ظهور له، بمنشور غامض، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي: "لا تغضب إذا انفجر بالون في وجهك، فأنت من نفخه وأعطاه أكبر من حجمه، وكذلك بعض البشر".

وأكد الإعلامي خالد الغندور، عن مصدر داخل نادي الزمالك أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم توفير جزء من المستحقات المالية المتأخرة للاعبين الأجانب، في إطار تحركات الإدارة لتخفيف الأعباء المالية وحل الملفات العالقة داخل الفريق.

وأضاف الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن ذلك يأتي بالتوازي مع تحديد موعد صرف الدفعة الثانية من مستحقات اللاعبين المحليين، والمقرر لها نهاية شهر فبراير، في محاولة لفرض حالة من الاستقرار داخل صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.