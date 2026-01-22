العيادي: سياسات أمريكا تجاه العالم قائمة على الهيمنة والمصالح الاستراتيجية

قال عبد الغني العيادي، المستشار السابق بالبرلمان الأوروبي، إن التصعيد الأمريكي-الأوروبي في الفترة الأخيرة يبدو غير مسبوق مقارنة بالجولات السابقة.

وأوضح العيادي خلال مداخلة في برنامج "اتجاهات الصحافة العالمية"، على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي أحمد أبوزيد، أن الولايات المتحدة، تحت قيادة ترامب أو أي قيادة أخرى في العقود الماضية، تتحرك دائمًا وفق عقلية الهيمنة والمصالح الاستراتيجية الأمريكية، مضيفا أن شخصية ترامب الفريدة في خطاباته وممارساته تعطي أحيانًا الانطباع بتغيير في العقيدة الأمريكية تجاه العالم، لكنه أكد أن العقيدة الأمريكية الراسخة تعتمد دائمًا على القوة والهيمنة.

وأشار إلى أن أي مصلحة أمريكية تُعتبر في خطر قد تؤدي إلى مواقف أو ممارسات صدامية، قد لا تتماشى مع القيم الليبرالية القائمة على احترام القوانين والمؤسسات والشرعية، موضحًا أن الباب مفتوح أمام كل الاحتمالات.

ومع ذلك، رأى العيادي أن الواقع سيعيد الإدارة الأمريكية دائمًا إلى موقعها الطبيعي، حيث لا يمكن للعالم أن يكون مجرد أداة لخدمة قوة واحدة.

