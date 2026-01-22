خلال زيارتهم للمحافظة.. نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي الفوج الثاني من رحلات " أعرف بلدك "

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، أعضاء الفوج الثاني من رحلات "أعرف بلدك" التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة؛ لتعزيز الانتماء لدى الشباب في الفئة العمرية من ١٨ حتى ٤٥ عامًا وإتاحة الفرصة للتعرف على المقومات السياحية والحضارية والمشروعات القومية بالمحافظة، وذلك خلال زيارتهم لمقابر البجوات الأثرية بمدينة الخارجة في ختام محطات جولتهم التي شملت عدد من مراكز المحافظة.

ورحبت نائب المحافظ بالفوج واستمعت إلى انطباعتهم عن جولتهم بالمزارات المختلفة بالمحافظة و مقترحاتهم لتطوير و تحسين الخدمات المتاحة، كما استعرضت معهم أبرز المقومات التنموية و الخدمية و المشروعات المُنفذة بالمحافظة، وجهود القيادة السياسية في النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين ودعم خطط التنمية المستدامة بها.