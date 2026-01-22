قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فضل صوم الإثنين والخميس .. الإفتاء توضح
أشرف صبحى: الدولة المصرية تدعم المدرب الوطني.. وعلاقتنا بالأشقاء إيجابية
واشنطن.. تعليق إصدار جميع تأشيرات برنامج التنوع اللوتري الأمريكي
سعرها أكثر من 100 ألف جنيه| تحذير من عبوات مجهولة لعلاج سرطان الغدة الدرقية
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع
الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع
شيماء جمال

برعاية كريمة من الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، يعقد مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بالجامع الأزهر، ختمة جديدة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني، وذلك اليوم صلاة العصر بالمدرسة الأقبغاوية.

وصرح أ.د عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج التي ينظمها مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بالجامع الأزهر، ويهدف إلى قراءة القرآن الكريم برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني، وذلك بعد الانتهاء من ثلاث ختمات الأولى بالقراءات السبع، والثانية بالقراءات الثلاثة المتممة للعشر، والثالثة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني بواقع نصف جزء يومياً، مع تقديم شرح مفصل للتلاوة وتعريف بأصول القراء ومذاهبهم، كما سيتناول الملتقى التنبيه على الكلمات الفرشية المختلف فيها بين القراء، مما يسهم في تعزيز الفهم العميق للقراءات العشر المتواترة ورفع مستوى التلاوة بين المشاركين.

وفي ذات السياق أوضح د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن الختمة الجديدة تُعتبر جزءًا أساسيًا من التراث الإسلامي، حيث تعكس تنوع القراءات المتواترة الصحيحة في تلاوة القرآن الكريم، هذا التنوع يهدف إلى نشر الثقافة القرآنية وتعليم أساليب القراءة الصحيحة، مشيرًا إلى أن البرنامج يسعى إلى توفير منصة تعليمية تفاعلية، مما يساعد في نشر الوعي بأهمية ضبط القراءة وإتقانها.

ودعا د. عودة جميع المهتمين بعلوم القرآن الكريم، سواء كانوا طلابًا أو معلمين أو جمهورًا عامًا، للمشاركة في هذا الملتقى الفريد، حيث يُعتبر هذا الحدث فرصة قيِّمة للتعلم والتفاعل مع كبار المتخصصين في القراءات، مما يعزز من ترسيخ القيم القرآنية في المجتمع.

ويُشرف على الملتقى كل من أ.د عبدالكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، وفضيلة الشيخ حسن عبدالنبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، ويشارك في تقديم الشرح والتلاوة مجموعة من أساتذة القراءات وعلومها من كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى عدد من أعضاء لجنة مراجعة المصحف الشريف والسادة أئمة القبلة بالجامع الأزهر وشيوخ مقارئ الرواق الأزهري، كما يدير الملتقى باحثون متخصصون في علم القراءات بالجامع الأزهر، مما يضمن تقديم محتوى علمي رفيع.

يأتي ذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف أ.د عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، وأ.د عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، والشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، ود. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية، ود. مصطفى شيشي مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر.

الجامع الأزهر الإمام ورش الإمام نافع الأزهر ملتقى القراءات للختمة المرتلة القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ارسنال

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ

ديانج

فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا

ترشيحاتنا

بوتين

بوتين: إقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد لتحقيق تسوية سلمية بالشرق الأوسط

الرئيس السيسي

يوسف زادة: السياسة المصرية في دافوس تعكس دورًا محوريًا بالملفات الإقليمية والدولية

ياميش رمضان

ياميش رمضان في متناول الجميع وأرخص من العام الماضي.. مفاجأة للمصريين

بالصور

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

فيديو

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد