سعرها أكثر من 100 ألف جنيه| تحذير من عبوات مجهولة لعلاج سرطان الغدة الدرقية

حذّرت هيئة الدواء المصرية ، في أحدث منشور توعية لها حمل رقم 1 لعام 2026، من عبوات مجهولة المصدر لأشهر علاج لسرطان الغدة الدرقية.

وقالت هيئة الدواء في منشورها التوعوي، إن الدواء يحمل اسم « Lentris 10 mg » ، كافة التشغيلات .

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن سبب التحذير، لاحتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر من الصنف طبقاً لإفادة شركة Viatris حيث أفادت أن المستحضر لم يتم تسجيله أو التسويق له في مصر مطلقاً .. وذلك حتى تاريخه وهو مستحضر تابع لـ limited Pharmaceuticalsإحدى مؤسسات شركة Viatris .

عدم شراء المستحضرات الصيدلية

ونصحت هيئة الدواء عدم شراء المستحضرات الصيدلية إلا من الصيدليات المرخصة ، وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع الى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني ، الخاص بالهيئة.