اتحاد الغرف: مصر وسوريا يتفقان على أول منتدى لتكنولوجيا المعلومات بدمشق

استقبل اتحاد الغرف التجارية، عبد السلام هيكل، وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري، والوفد المرافق له، في خطوة عملية أولى عقب زيارة وفد الاتحاد إلى سوريا الأسبوع الماضي، وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك في قطاع تكنولوجيا المعلومات الحيوي للنهوض بالاقتصاد السوري.



صرح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يعد الأسرع نموًا بين قطاعات الدولة بمعدلات تتراوح بين 14% و16% سنويًا، ويساهم بنسبة تقارب 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا باستراتيجية مصر الرقمية والتحول الرقمي، وتوطين الصناعات الإلكترونية، وخدمات التعهيد. وأوضح الوكيل أن القطاع يمثل محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني مع توقعات نمو قوية، خاصة بعد زيادة الصادرات الرقمية بنسبة 700% لتتجاوز 7.4 مليار دولار في 2025، مع توافر الكفاءات البشرية المدربة.

وأشار الوكيل إلى أن الاجتماع شهد تبادل الخبرات المصرية في مجالات الحكومة الإلكترونية وتطوير البنية التحتية، مع التركيز على التحول الرقمي في الصناعة والتجارة والخدمات، ودعم الشركات الناشئة وتنمية الصادرات الرقمية، وريادة المواهب المحلية، وتوطين الصناعات الإلكترونية عبر مبادرات وطنية للرقمنة وخدمات القيمة المضافة.



وأضاف أن الاتحاد عرض خلال الاجتماع مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية لدعم الابتكار وريادة الأعمال، عبر مراكز "إبداع مصر الرقمية"، وتدريب الآلاف في مهارات التكنولوجيا، ودعم الشركات الناشئة، وإطلاق مسابقات مثل "ديجيتوبيا" لاكتشاف المواهب، بالإضافة إلى مبادرات توطين الصناعة مثل "مصر تصنع الإلكترونيات" لزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل في مجال تصنيع المكونات الإلكترونية.



وأكد الوكيل أن وزير الاتصالات السوري رحب بالتعاون المصري السوري، مشيرًا إلى الاتفاق على تنظيم منتدى مصري سوري لشركات تكنولوجيا المعلومات بدمشق خلال الفترة القادمة كأول خطوة عملية لتفعيل التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وقال الوكيل: "نطمح لشراكة حقيقية تنمي شعبينا ودولتينا، وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا، مستفيدين من دعم حكوماتنا والعلاقات السياسية المتميزة. القطاع الخاص المصري جاهز لنقل خبراته في كافة المجالات التي تنمي الاقتصاد السوري، من إعادة الإعمار والبنية التحتية إلى الصناعة، مستندين إلى التجربة الاقتصادية المصرية الناجحة خلال العقد الماضي، دون السعي للتجارة بل للتشارك مع أشقائنا في مجتمع الأعمال السوري لإعادة سوريا قلعة للصناعة والزراعة".

وحضر الاجتماع م. هانئ محمود نائب أول رئيس الاتحاد، وم. خليل حسن خليل رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالاتحاد، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الشعبة: م. محمد سالم، م. مصطفى بخيت، وم. محمد كليلة.