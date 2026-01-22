قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد فيديو عاملة نظافة الأهرامات| أول تعليق من الشركة: تكريم مادي ومعنوي لـ منى.. وأصبحت نجمة من حيث لا تدري
طفرة غير مسبوقة في بنية مياه القاهرة.. إنجاز 1670 كيلومتر من الخطوط بتكلفة 6.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات
حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 أونلاين.. الرابط والخطوات
قبل رمضان.. شعبة المواد الغذائية تكشف عن أسعار السلع الأساسية في الشهر الكريم
وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام 2026
الأوقاف تفتتح 39 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
استغلال فيديو قديم لها بالعيادة.. هيفاء وهبي تطالب طبيب تغذية بتعويض 5 ملايين جنيه
حسام حسن: نعمل على تجهيز منتخب مصر لوديات السعودية وإسبانيا والبرازيل
رئيس الوزراء: أحرص دائما على توافر أرصدة آمنة من الأدوية المختلفة
جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة
«لا ألم يُضاهي ألم فقدك» .. رضا البحراوي يُودّع والدته بكلمات مُؤثرة
وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لدعم المنتخب الوطني في منافسات كأس العالم 2026
أخبار العالم

مكتب نتنياهو : المجلس المصغر يبحث إعادة فتح معبر رفح مطلع الأسبوع

محمود نوفل

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المجلس المصغر سيبحث مسألة إعادة فتح معبر رفح مطلع الأسبوع المقبل.

وكان رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث قد أكد في وقت لاحق من اليوم أن أن معبر رفح سيتم فتحه في الاتجاهين خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف: “ أمامنا كثير من العمل ومسؤول عن تحويل - ميثاق إنشاء مجلس السلام  -  إلى فرصة لتحقيق مستقبل كريم لسكان قطاع غزة”.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة في تصريحات له - عقب  التوقيع على ميثاق إنشاء مجلس السلام بحضور الرئيس الأمريكي وعدد من قادة الدول والمسؤولين - : ندعو المجتمع الدولي للعمل معنا والحكم علينا بأفعالنا.

فيما شدد ميثاق مجلس السلام على أن السلام الدائم يتطلب حكمة عملية وحلولا منطقية وأن السلام الدائم أيضا يترسخ إذا تمكنت الشعوب من تولي زمام مستقبلها.

كما أكد ميثاق مجلس السلام على الحاجة إلى هيئة دولية أكثر مرونة وفاعلية لبناء السلام وضرورة تشكيل تحالف من الدول الراغبة الملتزمة بالتعاون والعمل الفعال بحكمة وبعدل.


ونص ميثاق مجلس السلام: المجلس منظمة دولية تسعى لتعزيز الاستقرار وإعادة إرساء الحكم الرشيد والقانوني وسيسعي المجلس لضمان السلام الدائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات.

وأضاف ميثاق مجلس السلام: المجلس يتولى مهام بناء السلام وفقا للقانون الدولي ويمثل كل دولة عضو في مجلس السلام رئيس دولتها أو حكومتها.


وختم ميثاق مجلس السلام: تدعم كل دولة عضو عمليات مجلس السلام وتساعدها بما يتوافق مع سلطاتها القانونية المحلية.

بنيامين نتنياهو معبر رفح اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث ميثاق إنشاء مجلس السلام

