النائب سيد عبد الجليل يكشف عن خطة للتوسع في المدارس اليابانية بمراكز الإسماعيلية

النائب سيد عبد الجليل
الإسماعيلية انجي هيبة

كشف النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية ، عن ملامح خطة جديدة تهدف إلى تعزيز المنظومة التعليمية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك من خلال التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية لتشمل مختلف مراكز وأقسام المحافظة خلال المرحلة المقبلة وإنه جاري دراسه إقامة ٤ مدارس بمراكز الدائرة الثالثة ( التل الكبير _ القصاصين _ أبو صوير _ فايد).

وأوضح النائب في تصريح له، أن هذا الملف كان محور مناقشات موسعة جرت مع مدير هيئة الأبنية التعليمية بالإسماعيلية، حيث تم استعراض توجهات الدولة المصرية نحو تعميم هذه التجربة التعليمية الرائدة، نظرًا لما حققته من نجاح في تطوير مهارات الطلاب وبناء الشخصية.

يشار الي أن المدارس اليابانية تتميز بتطبيق أنشطة "التوكاتسو" التي تركز على الجوانب الأخلاقية والمهارية، وتوفر بيئة تعليمية متطورة تعتمد على المشاركة الطلابية الفعالة بعيداً عن التلقين التقليدي.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

