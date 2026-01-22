المستشار الألماني من دافوس: العالم دخل عصر "سياسة القوى العظمى"

دافوس قال المستشار الألماني فريدريس ميرز، إن العالم "دخل عصر سياسة القوى العظمى"، مضيفًا أن على أوروبا تعزيز قدرتها التنافسية والاستثمار في الدفاع.

وألقى المستشار الألماني كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في بلدة دافوس سويسرا، اليوم /الخميس/، حيث حذر الحاضرين من أن "النظام العالمي القديم يتفكك بوتيرة مذهلة"، بحسب ما أوردت شبكة "دويتشه فيلله" الألمانية.

وأوضح ميرز: "لقد دخلنا عصر سياسة القوى العظمى.. العالم الجديد للقوى العظمى قائم على القوة والسلطة، وعند الضرورة، على العنف. إنه ليس مكانا مريحا".