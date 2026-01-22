قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

من دافوس.. وزير الاستثمار ويونيليفر يبحثان توسيع قاعدة التصنيع والتصدير في مصر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم


التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،  ويليم أويين، رئيس سلاسل الإمداد بشركة يونيليفر العالمية، وذلك على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا، حيث جرى استعراض تطورات استثمارات الشركة في السوق المصري وخططها التوسعية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب جهود الدولة المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
 

وأكد الوزير أن شركة يونيليفر تُعد من كبرى الشركات العالمية العاملة في السوق المصري، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت نشاطها في مصر عام 2001، وتمتلك حاليًا أربعة مصانع تغطي عددًا من القطاعات الرئيسية في الصناعات الاستهلاكية، موضحًا أن مصر تمثل مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير للشركة، حيث يتم تصدير منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة بمختلف الأسواق الإقليمية والدولية.
وأعرب الخطيب عن تقديره لاستمرار استثمارات الشركة وتوسعها في السوق المصري، معتبرًا أن هذا التواجد طويل الأمد يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، وفي السياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة لدعم الإنتاج والتصدير وتهيئة بيئة أعمال مستقرة قادرة على جذب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الحكومة توفر حزمة واضحة من آليات الدعم للمشروعات الكبرى، من بينها نظام الرخصة الذهبية، إلى جانب حوافز استثمارية متنوعة ترتبط بموقع المشروع وطبيعة نشاطه، وتشمل مناطق حرة داعمة للتصدير ومناطق استثمارية تتيح النفاذ للسوق المحلي.
وأوضح الخطيب أن الدولة نجحت في خفض التكلفة النهائية للتجارة عبر الحدود بنسبة تتراوح بين 60% و65%، مع استهداف تقليص زمن الإفراج الجمركي من متوسط 16 يومًا إلى 5.8 يوم، وصولًا إلى يومين خلال الفترة المقبلة، في إطار التحول نحو نموذج صناعي وتصديري أكثر كفاءة. كما لفت إلى أن السياسات النقدية والمالية تستهدف الحفاظ على الاستقرار وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال استهداف التضخم، وتبني سياسة سعر صرف مرنة، إلى جانب تبسيط الإجراءات الضريبية، وإلغاء الأعباء غير الضرورية، والتوسع في الرقمنة عبر منصة موحدة للرسوم الحكومية.
ومن جانبه، استعرض  ويليم أويين تطور أعمال شركة يونيليفر في مصر، مؤكدًا أن السوق المصري يمثل مركزًا محوريًا في استراتيجية الشركة العالمية للتصنيع والتصدير، ومعربًا عن تقديره للتعاون القائم مع الحكومة المصرية، وتطلعه إلى توسيع استثمارات الشركة في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

