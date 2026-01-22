قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف صبحى: الدولة المصرية تدعم المدرب الوطني.. وعلاقتنا بالأشقاء إيجابية
واشنطن.. تعليق إصدار جميع تأشيرات برنامج التنوع اللوتري الأمريكي
سعرها أكثر من 100 ألف جنيه| تحذير من عبوات مجهولة لعلاج سرطان الغدة الدرقية
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير
أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

باستثمارات 16 مليون دولار.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع للسبائك المعدنية

اقتصادية قناة السويس
اقتصادية قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

قام رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، بتوقيع عقد مشروع "نايل فيرو ألويز- Nile Ferro Alloys LLC" للسبائك المعدنية، لصالح مجموعة Jai Dadi  الهندية، على مساحة 80 ألف م2 بشرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا) في سيناء

وبلغ حجم استثمارات المشروع 16 مليون دولار (تعادل 757.25 مليون جنيه)، ويتيح نحو 300 فرصة عمل مباشرة، وتتنوع أنشطة المشروع المزمع إقامته لتشمل (إنتاج حديد السيليكو منجنيز، وتصنيع منتجات الحديد الوسيطة من الخردة، وتكسير ومعالجة سبائك الحديد، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة) وتدخل هذه المنتجات في صناعة السبائك المعدنية، والبنية التحتية والصناعات الهندسية الثقيلة، وتصنيع مكونات السكك الحديدية

 قام بتوقيع عقد المشروع سوباش كومار كيديا- Mr. Subhash Kumar Kedia - رئيس مجموعة Jai Dadi الهندية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية لاقتصادية قناة السويس والشركة، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتنمية سيناء.

وعلى هامش مراسم التوقيع، صرح وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس تواصل جهودها الترويجية الناجحة لجذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة، لوضع سيناء على خارطة الاستثمار العالمي بمشروعات صناعية ولوجستية وخدمية بالمواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، لافتًا إلى أن هذه الجهود تكللت بتكوين أول تجمع صناعي متخصص في صناعات السبائك الحديدية ومواد البناء بشرق الإسماعيلية؛ حيث يعد المشروع الجديد الذي نجحت الهيئة في التعاقد عليه المشروع الرابع بتلك المنطقة الصناعية الواعدة، موضحًا أن التكلفة الاستثمارية الإجمالية لهذه المشروعات بلغت 59 مليون دولار، وتتيح مجتمعة نحو 1000 فرصة عمل مباشرة.

وأضاف رئيس اقتصادية قناة السويس أن جاهزية البنية التحتية والمرافق التي ساهمت الدولة في إنشائها، مكنت الهيئة من أدواتها الاقتصادية بشكل كامل، مؤكدًا أن هذه الجاهزية المدعومة باتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تمثل المزايا التنافسية الأبرز للهيئة أهلتها لتصبح وجهة الاستثمار العالمي المفضلة نظرًا للتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية، والموقع الجغرافي الذي يمثل حلقة الوصل بين الأسواق العالمية المختلفة والذي يربط بين مناطق التصنيع والأسواق المستهدفة، لافتًا إلى أن الهيئة تستهدف ليس فقط جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، بل كذلك إيجاد مجتمعات متكاملة مستدامة صناعية وخدمية مدعمة بكافة الخدمات من مرافق ووحدات سكنية ومراكز تدريب وتأهيل العمالة، ومؤسسات الرعاية الصحية، والمؤسسات التعليمية.

المنطقة الاقتصادية منطقة قناة السويس اخبار المنطقة الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ارسنال

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ

ديانج

فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا

ترشيحاتنا

قرنبيط

طبق شتوي دافئ.. طريقة عمل القرنبيط بالصلصة بخطوات بسيطة

أسما إبراهيم

أسما إبراهيم بإطلالة شتوية.. شاهد

بذور الشيا

هؤلاء الممنوعون من تناول بذور الشيا

بالصور

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

فيديو

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد