وزير الاستثمار: مصر تعطي أولوية للأمن الغذائي بمفاوضات التجارة العالمية بدافوس

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في المؤتمر الوزاري المصغر للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، الذي تستضيفه سويسرا على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس، وذلك تمهيدًا لانعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة (MC14) المقرر عقده في ياوندي بالكاميرون خلال الفترة من 26 إلى 29 مارس 2026.



جاءت مشاركة وزير الاستثمار بحضور الوزير المفوض وحيد كامل عدلي، رئيس المكتب التجاري في جنيف، حيث يترأس المؤتمر جاي بارميلان، رئيس الكونفدرالية السويسرية ورئيس الإدارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي، وبمشاركة عدد من وزراء التجارة والاقتصاد من أبرز الدول الفاعلة في النظام التجاري متعدد الأطراف، من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والصين، إلى جانب ممثلين عن دول أفريقية وعربية، فضلاً عن الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.



وخلال كلمته، أكد وزير الاستثمار محورية مفاوضات الزراعة داخل منظمة التجارة العالمية، مشددًا على الحاجة الملحة لتحقيق نتائج ملموسة في مجال الأمن الغذائي، بما يعزز قدرة الدول النامية المستورد الصافي للغذاء والدول الأقل نمواً على مواجهة الأزمات العالمية. كما دعا إلى التوصل إلى حل دائم لقضية التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي، ودعم الإنتاجية الزراعية من خلال نقل التكنولوجيا والخدمات المرتبطة بها.



وشدد الخطيب على أن البعد التنموي يجب أن يظل في صميم أجندة إصلاح منظمة التجارة العالمية، مع أهمية ضمان الشفافية وتعزيز فعالية وقابلية تطبيق أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بما يخدم مصالح الدول النامية والأقل نمواً. كما دعا إلى استكمال عملية إصلاح شاملة وشفافة للمنظمة ذات أهداف تنموية واضحة، مع الحفاظ على مبدأ التوافق في اتخاذ القرارات وتعزيز الثقة بين الأعضاء.



وأشار وزير الاستثمار إلى التزام مصر بالتعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، لافتًا إلى أهمية انضمام مصر في عام 2025 إلى الدول الراعية لمبادرة تسهيل الاستثمار من أجل التنمية (IFDA)، بما يتكامل مع جهود الدولة في تطوير بيئة التجارة والاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الاستراتيجية والصناعية والخدمية، بما يدعم خلق فرص العمل ويعزز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل التوريد العالمية.



وعلى هامش المؤتمر، عقد الوزير لقاءً مع الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، أكد خلاله أهمية الدور المحوري للمنظمة في الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف، مشددًا على أولوية ملف التنمية وأحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية، لا سيما فيما يتعلق بقضية الأمن الغذائي للدول النامية المستورد الصافي للغذاء، والتي تمثل أحد محاور الاهتمام الرئيسية للدولة المصرية، إلى جانب دعم جهود تسهيل التجارة والاستثمار على المستوى متعدد الأطراف.