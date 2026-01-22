كامل الوزير، يبحث مع شركتين توسيع الاستثمارات في تصنيع السيارات بمصر



بحث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع شركتي «تويوتا تسوشو» اليابانية و«تويوتا إيجيبت لهندسة السيارات» فرص ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال تصنيع السيارات بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة، في إطار توجه الدولة لتوطين وتعميق هذه الصناعة الاستراتيجية.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد «تويوتا تسوشو» برئاسة شنيشيرو أوتساكا، الرئيس التنفيذي للعمليات لقطاع أفريقيا، وبحضور أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا إيجيبت لهندسة السيارات، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة، حيث جرى استعراض خطط الشركة المستقبلية في مصر وبحث سبل التوسع الصناعي.



وأكد كامل الوزير خلال اللقاء رؤية الدولة الطموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، مستعرضًا الحوافز والمزايا التنافسية التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات للمستثمرين الجادين، مشددًا على حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتمكين «تويوتا» من التوسع في أنشطتها الصناعية وإنشاء مصنع لها في مصر، مع العمل الفوري على تذليل أي معوقات لضمان سرعة ضخ الاستثمارات وبدء الإنتاج.



ووجّه وزير الصناعة والنقل بسرعة متابعة وإنهاء الإجراءات الخاصة بمشروع مذكرة التفاهم المقترح توقيعها مع الحكومة المصرية، والتي تتضمن دراسة إدخال موديلات جديدة من سيارات تويوتا للتصنيع والتجميع محليًا، إلى جانب تطوير الموديل الحالي المُصنّع في مصر «تويوتا فورتشنر»، بما يعزز تنافسيته محليًا وفي الأسواق الخارجية، ويرفع نسبة المكون المحلي، اتساقًا مع استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع.



من جانبهم، أعرب ممثلو «تويوتا تسوشو» و«تويوتا إيجيبت لهندسة السيارات» عن تقديرهم للطفرة التي يشهدها قطاع الصناعة في مصر، مؤكدين أن السوق المصري يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الشركة للتوسع داخل القارة الأفريقية، ومبدين تطلعهم لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية والاستفادة من الحوافز الاستثمارية المتاحة لمصنعي السيارات خلال المرحلة المقبلة.