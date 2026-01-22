قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ويتكوف: أشكر الرئيس السيسي على جهوده لإحلال السلام في غزة
هاني أبوريدة: نجهز لمونديال 2026 وبشكر حسام حسن في كأس أمم إفريقيا
اليوم.. النطق بالحكم على توربيني البحيرة لاتهامه بخطف وهتك عرض صغار
بدء مؤتمر وزير الرياضة واتحاد الكرة وحسام حسن بعزف السلام الوطني
مصرع رئيس تفتيش محكمة بالمعاش في حادث سير على الطريق الزراعي بالبحيرة
رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة: أشكر الرئيس المصري على جهوده بشأن غزة
رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة: فتح معبر رفح من الاتجاهين الأسبوع المقبل
العثور على جثة مسن في حالة تحلل بعد 3 أيام من وفاته داخل منزله بالبحيرة
الرئيس الأمريكي: مجلس السلام يضم القادة الأفضل في العالم
مدبولي: نعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية ذات المردود الصناعي والاقتصادي
ترامب: الجميع أبدى رغبته في الانضمام لمجلس السلام بشأن غزة
كيف نجحت هيئة قضايا الدولة في تحقيق قفزة غير مسبوقة لتحصيل حقوق الدولة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

كامل الوزير، يبحث مع شركتين توسيع الاستثمارات في تصنيع السيارات بمصر

كامل الوزير
كامل الوزير
ولاء عبد الكريم


بحث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع شركتي «تويوتا تسوشو» اليابانية و«تويوتا إيجيبت لهندسة السيارات» فرص ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال تصنيع السيارات بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة، في إطار توجه الدولة لتوطين وتعميق هذه الصناعة الاستراتيجية.
 

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد «تويوتا تسوشو» برئاسة شنيشيرو أوتساكا، الرئيس التنفيذي للعمليات لقطاع أفريقيا، وبحضور أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا إيجيبت لهندسة السيارات، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة، حيث جرى استعراض خطط الشركة المستقبلية في مصر وبحث سبل التوسع الصناعي.


وأكد كامل الوزير خلال اللقاء رؤية الدولة الطموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، مستعرضًا الحوافز والمزايا التنافسية التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات للمستثمرين الجادين، مشددًا على حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتمكين «تويوتا» من التوسع في أنشطتها الصناعية وإنشاء مصنع لها في مصر، مع العمل الفوري على تذليل أي معوقات لضمان سرعة ضخ الاستثمارات وبدء الإنتاج.


ووجّه وزير الصناعة والنقل بسرعة متابعة وإنهاء الإجراءات الخاصة بمشروع مذكرة التفاهم المقترح توقيعها مع الحكومة المصرية، والتي تتضمن دراسة إدخال موديلات جديدة من سيارات تويوتا للتصنيع والتجميع محليًا، إلى جانب تطوير الموديل الحالي المُصنّع في مصر «تويوتا فورتشنر»، بما يعزز تنافسيته محليًا وفي الأسواق الخارجية، ويرفع نسبة المكون المحلي، اتساقًا مع استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع.


من جانبهم، أعرب ممثلو «تويوتا تسوشو» و«تويوتا إيجيبت لهندسة السيارات» عن تقديرهم للطفرة التي يشهدها قطاع الصناعة في مصر، مؤكدين أن السوق المصري يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الشركة للتوسع داخل القارة الأفريقية، ومبدين تطلعهم لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية والاستفادة من الحوافز الاستثمارية المتاحة لمصنعي السيارات خلال المرحلة المقبلة.

الصناعه سيارات صناعه السيارات

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

محمد شبانة

صفقة هجومية.. عودة الفاخوري يوقع على عقود الانضمام للأهلي

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

الاتحاد السكندري

الاتحاد يختم تدريباته استعدادا لمواجهة بتروجيت

اشرف صبحي

على هامش المؤتمر الصحفي..جلسة بين وزير الرياضة ومسؤولي اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

منتخب مصر لكرة اليد

موعد مباراة مصر وأنجولا في امم افريقيا لكرة اليد

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

