محافظات

التصريح بدفن عامل بناء سقط من أعلى عقار بالبحيرة

ساندي رضا

قررت جهات التحقيق بمركز إيتاي البارود، التصريح بدفن عامل بناء لقي مصرعه، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته جراء سقوطه من الطابق السادس بأعلى عقار تحت الإنشاء أثناء قيامه بالعمل بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد  بوقوع حادث سقوط عامل بناء من أحد العقارات بمدينة إيتاي البارود أمام الإدارة التعليمية ووفاته فى الحال.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين من المعاينة وبسؤال شهود الواقعة، أثناء قيام محمد أحمد سعد، 27 عاما، عامل بناء، ومقيم مدينة دمنهور، بالعمل بأعلى عقار بالطابق السادس، إختل توازنه وسقط أرضا مما تسبب فى إصابته التى أودت بحياته فى الحال.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى إيتاي البارود المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق التى باشرت التحقيق وكلفت المباحث بالتحرى حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

البحيرة حادث بالبحيرة جهات التحقيق مصرع عامل

