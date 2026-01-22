خبير يكشف مفاجأة عن سبب إدراج البرلمان الفرنسي للإخوان على قائمة التنظيمات الإرهابية

علق عمرو عبد المنعم الخبير في تاريخ الجماعات المتطرفة، على موافقة البرلمان الفرنسي على مقترح قرار أوروبي بإدراج تنظيم الإخوان في قائمة التنظيمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي.





وقال عمرو عبد المنعم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" القرار سوف يشمل بالفعل بعض المؤسسات التي ترتبط بالإخوان داخل فرنسا ".



وتابع عمرو عبد المنعم :" تقرير للبرلمان الفرنسي يؤكد على أن الإخوان يرغبون في أن يكونلهم تيار موازي للمجتمع الأوروبي كي يستطيع التغلغل داخل المجتمع الفرنسي من خلال المدارس والمساجد والتجمعات الشبابية ".

وأكمل عمرو عبد المنعم :" البرلمان الفرنسي يرى أنه هناك خطورة من جماعة الإخوان لأنها تسعى للتغلغل داخل المجتمع الفرنسي ".



وصوت البرلمان الفرنسي، لصالح مشروع قانون لوضع جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب الأوروبية.

وصوتت الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان" لصالح اقتراح قرار "إدراج تنظيم الإخوان المسلمين في القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية"، الذي قدمه النواب بأغلبية 157 صوتًا مؤيدًا، 101 صوت معارض.

النص المقترح من كتلة "اليمين الجمهوري" ينص على "الاعتراف القانوني من قبل الاتحاد الأوروبي بالبعد السياسي للفكر الانفصالي الإسلامي الذي تتبناه جماعة الإخوان المسلمين".