أبراج أكيلة وتعشق الأكل.. الطعم قبل أي حاجة

الأبراج ليست مجرد مؤشر لشخصية الانسان، بل تكشف أيضا عن علاقة كل شخص بالطعام، فبعض الابراج تأكل للعيش، وأبراج أخرى تعيش لتأكل.

وفيما يلي قائمة بأشهر الابراج الاكيلة التي تعشق الاكل بكل انواعه.



برج الثور

الاكثر عشقاً للاكل على الاطلاق

يحب الاكل الدسم والحلويات والاطعمة البيتية

الاكل عنده متعة اساسية ومصدر سعادة



برج السرطان

يربط الاكل بالعاطفة

يعشق الاكلات البيتية وجلسات العائلة

غالبا ما يكون بارعاً في الطبخ ويحب اسعاد من حوله



برج الاسد

ذواق ويحب الاكل الفاخر

يفضل المطاعم الراقية وتجارب الاكل المختلفة

الاكل عنده رفاهية ومتعة وليس مجرد وجبة



برج القوس

اكيل مغامر

يعشق تجربة مطابخ العالم

يحب الاكل الجديد والغريب



برج الحوت

اكيل مزاجي

يلجأ للاكل وقت الفرح او الحزن

يعشق الحلويات والاكل المريح للنفس



برج الجوزاء

يحب التنويع اكثر من الكمية

يجرب كل شيء ولكن بكميات صغيرة

الاكل عنده متعة وفضول وتجربة ممتعة