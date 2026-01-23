أسامة عبد المؤمن رئيسًا لقطاع الشئون القانونية بـ مصر للطيران

أصدر الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا بتكليف أسامة عبد المؤمن أحمد عبد القادر ، للعمل رئيسًا لقطاع الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران .

وذلك خلفاً لـ رأفت الكاشف ، الذي بلغ سن التقاعد، وقد قدم له الطيار أحمد عادل ، الشكر على فترة عمله برئاسة القطاع متمنياً له التوفيق في حياته المقبلة.

وقد شغل أسامة عبد المؤمن ، عددًا من المناصب القيادية داخل شركة مصر للطيران، كان أخرها نائب رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران.