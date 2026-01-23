انفجار الزجاج فجأة.. نيسان متهمة بإخفاء عيوب خطيرة في السيارات عالميا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
537 مقدم خدمة صحية متعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل حتى يناير 2026
أحمد الشناوي عن مواجهة نهضة بركان: جئنا للمغرب لحصد الثلاث نقاط
الأهلي يكتسح.. القيمة التسويقية للمارد الأحمر ويانج أفريكانز
سوريا.. تفكيك عدد كبير من العبوات الناسفة المزروعة داخل سجن الأقطان
برلمانية: تهيئة مناخ استثماري جاذب أولوية لدعم النمو وجذب الاستثمارات
الصحة تستقبل 66.4 مليون زيارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة
الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص مزرعة سمكية
دعاء الجمعة الأولى من شعبان.. اغتنمه وردده الآن
اللي يدفع يلعب.. فتحي سند يوجه اتهامات لاذعة لمعظم أندية مصر
أحمد الشناوي يدعم رمضان صبحي قبل الاستئناف على حكم حبسه عام
كيف ساهمت برامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز مناخ الاستثمار؟.. برلماني يجيب
الضرائب: تفعيل الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة للتيسير على الممولين
تواجه شركة نيسان أمريكا الشمالية ونيسان موتور المحدودة، دعوى قضائية جماعية جديدة تم رفعها أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية تينيسي. 

وتزعم الدعوى، المكونة من 51 صفحة، أن طرازات “نيسان روج” تعاني من عيب مصنعي يؤدي إلى انفجار الزجاج الخلفي بشكل مفاجئ وتلقائي دون أي سابق إنذار. 

وأفاد المدعيان، "نيكول ديلوسيا رويتمان" و"دارين تشانج"، بأن نيسان كانت على علم بهذا الخلل التقني في الزجاج الخلفي ولكنها فشلت في الكشف عنه للمستهلكين أو اتخاذ إجراءات وقائية لحمايتهم.

الطرازات المتضررة وظروف حدوث الانفجار

تستهدف الدعوى القضائية طرازات نيسان روج المصنعة بين عامي 2021 و2025. 

ووفقًا لادعاءات المدعين، فإن عملية الانفجار المفاجئ للزجاج لا ترتبط بظروف خارجية محددة؛ حيث يمكن أن يحدث ذلك أثناء سير المركبة على الطريق أو حتى وهي متوقفة تمامًا في المواقف. 

كما أكدت الدعوى أن هذه الحوادث تقع في غياب أي ظروف جوية سيئة، أو تعرض السيارة لحوادث اصطدام، أو سوء استخدام من قبل الملاك، مما يشير إلى وجود خلل بنيوي في جودة الزجاج أو طريقة تركيبه.

تداعيات قانونية ومخاطر على السلامة العامة

تشير الدعوى إلى أن انفجار الزجاج الخلفي يمثل خطرًا جسيمًا على سلامة الركاب والمشاة، حيث يتناثر الزجاج المحطم بقوة داخل المقصورة وخارجها. 

ويزعم المدعون أن نيسان واصلت بيع هذه المركبات لسنوات دون تحذير المشترين، مما يعد انتهاكًا لقوانين حماية المستهلك. 

ويطالب المتضررون في هذه القضية بتعويضات مالية، بالإضافة إلى إلزام الشركة بإصدار استدعاء رسمي لإصلاح العيب في كافة السيارات المتضررة لضمان عدم تكرار هذه الحوادث الخطيرة في مطلع عام 2026.

موقف نيسان وتوقعات المرحلة القادمة

حتى الآن، لم تصدر نيسان بيانًا رسميًّا مفصلاً للرد على هذه الاتهامات، وهو أمر معتاد في القضايا القانونية الجارية. 

ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة في فحص الأدلة الفنية وشهادات المتضررين لتحديد ما إذا كان هناك نمط متكرر يثبت وجود العيب المصنعي. 

وفي حال ثبوت الادعاءات، قد تضطر نيسان لدفع تعويضات ضخمة واستدعاء مئات الآلاف من السيارات، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على سمعة طراز "روج" الذي يعد أحد أكثر سيارات الدفع الرباعي مبيعًا للشركة في الأسواق العالمية.

