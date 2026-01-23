انفجار الزجاج فجأة.. نيسان متهمة بإخفاء عيوب خطيرة في السيارات عالميا

تواجه شركة نيسان أمريكا الشمالية ونيسان موتور المحدودة، دعوى قضائية جماعية جديدة تم رفعها أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية تينيسي.

وتزعم الدعوى، المكونة من 51 صفحة، أن طرازات “نيسان روج” تعاني من عيب مصنعي يؤدي إلى انفجار الزجاج الخلفي بشكل مفاجئ وتلقائي دون أي سابق إنذار.

وأفاد المدعيان، "نيكول ديلوسيا رويتمان" و"دارين تشانج"، بأن نيسان كانت على علم بهذا الخلل التقني في الزجاج الخلفي ولكنها فشلت في الكشف عنه للمستهلكين أو اتخاذ إجراءات وقائية لحمايتهم.

الطرازات المتضررة وظروف حدوث الانفجار

تستهدف الدعوى القضائية طرازات نيسان روج المصنعة بين عامي 2021 و2025.

ووفقًا لادعاءات المدعين، فإن عملية الانفجار المفاجئ للزجاج لا ترتبط بظروف خارجية محددة؛ حيث يمكن أن يحدث ذلك أثناء سير المركبة على الطريق أو حتى وهي متوقفة تمامًا في المواقف.

كما أكدت الدعوى أن هذه الحوادث تقع في غياب أي ظروف جوية سيئة، أو تعرض السيارة لحوادث اصطدام، أو سوء استخدام من قبل الملاك، مما يشير إلى وجود خلل بنيوي في جودة الزجاج أو طريقة تركيبه.

تداعيات قانونية ومخاطر على السلامة العامة

تشير الدعوى إلى أن انفجار الزجاج الخلفي يمثل خطرًا جسيمًا على سلامة الركاب والمشاة، حيث يتناثر الزجاج المحطم بقوة داخل المقصورة وخارجها.

ويزعم المدعون أن نيسان واصلت بيع هذه المركبات لسنوات دون تحذير المشترين، مما يعد انتهاكًا لقوانين حماية المستهلك.

ويطالب المتضررون في هذه القضية بتعويضات مالية، بالإضافة إلى إلزام الشركة بإصدار استدعاء رسمي لإصلاح العيب في كافة السيارات المتضررة لضمان عدم تكرار هذه الحوادث الخطيرة في مطلع عام 2026.

موقف نيسان وتوقعات المرحلة القادمة

حتى الآن، لم تصدر نيسان بيانًا رسميًّا مفصلاً للرد على هذه الاتهامات، وهو أمر معتاد في القضايا القانونية الجارية.

ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة في فحص الأدلة الفنية وشهادات المتضررين لتحديد ما إذا كان هناك نمط متكرر يثبت وجود العيب المصنعي.

وفي حال ثبوت الادعاءات، قد تضطر نيسان لدفع تعويضات ضخمة واستدعاء مئات الآلاف من السيارات، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على سمعة طراز "روج" الذي يعد أحد أكثر سيارات الدفع الرباعي مبيعًا للشركة في الأسواق العالمية.