مفاجأة عن أفضل وقت لشرب القهوة

‎شرب بضعة أكواب من القهوة كل يوم يمكن أن يحسن صحة القلب والصحة العامة - ولكن هل يؤثر توقيت عادة الكافيين على فوائده؟

بالتأكيد يمكن، وفقا لبحث نشر في مجلة القلب الأوروبية.

وجدت دراسة عام 2025 - وهي الأولى التي تدرس توقيت استهلاك القهوة وصحة القلب - أن الأشخاص الذين يشربون القهوة في الصباح أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بشاربي القهوة طوال اليوم وغير شاربي القهوة.

كان لدى شاربي القهوة الصباحية أيضا خطر أقل للوفيات بشكل عام من المجموعات الأخرى في الدراسة.

"تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنه ليس فقط ما إذا كنت تشرب القهوة أو مقدار ما تشربه، ولكن الوقت من اليوم الذي تشرب فيه القهوة هو المهم"، كما قال كبير مؤلف الدراسة لو تشى، دكتوراه في الطب، دكتوراه، HCA Regents الرئيس المتميز والأستاذ في كلية سيليا سكوت ويذرهيد للصحة العامة والطب الاستوائي في جامعة تولين في بيان صحفي.

وأضاف تشي: "نحن لا نقدم عادة نصائح حول التوقيت في إرشاداتنا الغذائية، ولكن ربما يجب أن نفكر في هذا في المستقبل".



صحة قلب أفضل وطول العمر لشاربي القهوة الصباحية

أظهرت الأبحاث السابقة الفوائد الصحية للقهوة، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وعدم زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ومع ذلك، لم يتم دراسة توقيت استهلاك القهوة بعد.

قال تشى في البيان الصحفي: "بالنظر إلى آثار الكافيين على أجسامنا، أردنا معرفة ما إذا كان الوقت من اليوم الذي تشرب فيه القهوة له أي تأثير على صحة القلب".

بالنسبة للدراسة، حلل الباحثون بيانات من 40,725 من البالغين الذين كانوا جزءا من الولايات المتحدة. المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES) بين عامي 1999 و2018. سئل المشاركون عن جميع الأطعمة والمشروبات التي يستهلكونها في يوم واحد - بما في ذلك القهوة - وطلب منهم تضمين مقدار ومتى.

تم استخدام مجموعة أخرى من 1463 بالغا شاركوا في دراسة التحقق من صحة نمط حياة النساء والرجال للتحقق من صحة أنماط شرب القهوة خارجيا في بيانات NHANES. ثم قارن الباحثون البيانات بسجلات الوفيات على مدى حوالي 10 سنوات.

من بين جميع المشاركين، شرب 36٪ القهوة في المقام الأول قبل الظهر، وشرب 16٪ القهوة على مدار اليوم، و48٪ لم يشربوا القهوة.

أظهرت النتائج أنه بالمقارنة مع أولئك الذين لا يشربون القهوة، كان شاربو القهوة الصباحية أقل عرضة للوفاة لأي سبب بنسبة 16٪ وأقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 31٪. لم يكن هناك انخفاض في المخاطر على شاربي القهوة طوال اليوم مقارنة بغير شاربي القهوة، مما يشير إلى أن شرب القهوة على مدار اليوم لم يكن أفضل من عدم شرب القهوة على الإطلاق.



يبدو أن شاربي القهوة في الصباح يستفيدون من انخفاض المخاطر بغض النظر عن مقدار ما يشربونه، ولكن الارتباط كان أضعف قليلا بالنسبة لشاربي القهوة الخفيفة الذين يستهلكون كوبا واحدا أو أقل في اليوم.

في حين أن الدراسة سيطرت على عوامل مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والتدخين والنشاط البدني وأكثر من ذلك، إلا أن البحث لا يزال له قيود.

كدراسة قائمة على الملاحظة، قال تشي إن البحث لا يمكن أن يقدم دليلا على السببية، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات في مجموعات سكانية أخرى للتحقق من صحة النتائج.

