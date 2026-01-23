قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
537 مقدم خدمة صحية متعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل حتى يناير 2026
أحمد الشناوي عن مواجهة نهضة بركان: جئنا للمغرب لحصد الثلاث نقاط
الأهلي يكتسح.. القيمة التسويقية للمارد الأحمر ويانج أفريكانز
سوريا.. تفكيك عدد كبير من العبوات الناسفة المزروعة داخل سجن الأقطان
برلمانية: تهيئة مناخ استثماري جاذب أولوية لدعم النمو وجذب الاستثمارات
الصحة تستقبل 66.4 مليون زيارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة
الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص مزرعة سمكية
دعاء الجمعة الأولى من شعبان.. اغتنمه وردده الآن
اللي يدفع يلعب.. فتحي سند يوجه اتهامات لاذعة لمعظم أندية مصر
أحمد الشناوي يدعم رمضان صبحي قبل الاستئناف على حكم حبسه عام
كيف ساهمت برامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز مناخ الاستثمار؟.. برلماني يجيب
الضرائب: تفعيل الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة للتيسير على الممولين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مفاجأة عن أفضل وقت لشرب القهوة

القهوة
القهوة
هاجر هانئ

‎شرب بضعة أكواب من القهوة كل يوم يمكن أن يحسن صحة القلب والصحة العامة - ولكن هل يؤثر توقيت عادة الكافيين على فوائده؟

بالتأكيد يمكن، وفقا لبحث نشر في مجلة القلب الأوروبية.

وجدت دراسة عام 2025 - وهي الأولى التي تدرس توقيت استهلاك القهوة وصحة القلب - أن الأشخاص الذين يشربون القهوة في الصباح أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بشاربي القهوة طوال اليوم وغير شاربي القهوة.

كان لدى شاربي القهوة الصباحية أيضا خطر أقل للوفيات بشكل عام من المجموعات الأخرى في الدراسة.

"تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنه ليس فقط ما إذا كنت تشرب القهوة أو مقدار ما تشربه، ولكن الوقت من اليوم الذي تشرب فيه القهوة هو المهم"، كما قال كبير مؤلف الدراسة لو تشى، دكتوراه في الطب، دكتوراه، HCA Regents الرئيس المتميز والأستاذ في كلية سيليا سكوت ويذرهيد للصحة العامة والطب الاستوائي في جامعة تولين في بيان صحفي.

وأضاف تشي: "نحن لا نقدم عادة نصائح حول التوقيت في إرشاداتنا الغذائية، ولكن ربما يجب أن نفكر في هذا في المستقبل".
 

صحة قلب أفضل وطول العمر لشاربي القهوة الصباحية

أظهرت الأبحاث السابقة الفوائد الصحية للقهوة، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وعدم زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ومع ذلك، لم يتم دراسة توقيت استهلاك القهوة بعد.

قال تشى في البيان الصحفي: "بالنظر إلى آثار الكافيين على أجسامنا، أردنا معرفة ما إذا كان الوقت من اليوم الذي تشرب فيه القهوة له أي تأثير على صحة القلب".

بالنسبة للدراسة، حلل الباحثون بيانات من 40,725 من البالغين الذين كانوا جزءا من الولايات المتحدة. المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES) بين عامي 1999 و2018. سئل المشاركون عن جميع الأطعمة والمشروبات التي يستهلكونها في يوم واحد - بما في ذلك القهوة - وطلب منهم تضمين مقدار ومتى.

تم استخدام مجموعة أخرى من 1463 بالغا شاركوا في دراسة التحقق من صحة نمط حياة النساء والرجال للتحقق من صحة أنماط شرب القهوة خارجيا في بيانات NHANES. ثم قارن الباحثون البيانات بسجلات الوفيات على مدى حوالي 10 سنوات.

من بين جميع المشاركين، شرب 36٪ القهوة في المقام الأول قبل الظهر، وشرب 16٪ القهوة على مدار اليوم، و48٪ لم يشربوا القهوة.

أظهرت النتائج أنه بالمقارنة مع أولئك الذين لا يشربون القهوة، كان شاربو القهوة الصباحية أقل عرضة للوفاة لأي سبب بنسبة 16٪ وأقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 31٪. لم يكن هناك انخفاض في المخاطر على شاربي القهوة طوال اليوم مقارنة بغير شاربي القهوة، مما يشير إلى أن شرب القهوة على مدار اليوم لم يكن أفضل من عدم شرب القهوة على الإطلاق.
 

يبدو أن شاربي القهوة في الصباح يستفيدون من انخفاض المخاطر بغض النظر عن مقدار ما يشربونه، ولكن الارتباط كان أضعف قليلا بالنسبة لشاربي القهوة الخفيفة الذين يستهلكون كوبا واحدا أو أقل في اليوم.

في حين أن الدراسة سيطرت على عوامل مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والتدخين والنشاط البدني وأكثر من ذلك، إلا أن البحث لا يزال له قيود.

كدراسة قائمة على الملاحظة، قال تشي إن البحث لا يمكن أن يقدم دليلا على السببية، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات في مجموعات سكانية أخرى للتحقق من صحة النتائج.

المصدر: health

القهوة فوائد القهوة اضرار القهوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

إمام عاشور

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

حمزة عبد الكريم

برشلونة ينجح في حسم صفقة حمزة عبد الكريم

الزمالك

أزمات القطبين| تصاعد الخلافات بين عضوي الزمالك وجون إدوارد.. وتخبط في الأهلي

ترشيحاتنا

أنواع الخبز

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

خالد الصاوى

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

كمال أبو رية

قبل عرضه.. طرح البرومو الدعائي لفيلم برشامة

فيديو

اللواء وليد السيسي

هموت أنا وعائلتي.. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

مأساة شيرين بدراما رمضان

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

مستقبل صلاح الغامض

سباق أوروبي سعودي لضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه النهائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد