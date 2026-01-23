أضخم حمولة في تاريخه.. ميناء دمياط يستقبل 138 ألف طن بضائع عامة

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن ميناء دمياط استقبل 138 ألف طن بضائع عامة، وأن هذه الحمولة تعتبر أضخم حمولة في تاريخه تدخل الميناء.

استقبل ميناء دمياط أكبر حمولة بضائع عامة منذ افتتاحه، بعد رسو سفينة الصب الجاف ZHI DA 88 القادمة من الصين، وعلى متنها نحو 138 ألفًا و200 طن من السلاج.

وترفع السفينة علم بنما، ويبلغ طولها نحو 289 مترًا، فيما يصل غاطسها إلى 15.5 مترًا، في عملية تعكس الجاهزية الفنية العالية للميناء وقدرته على استقبال السفن ذات الحمولات القياسية، في ظل أعمال التطوير المستمرة التي تشهدها البنية التحتية.

وجرى استقبال السفينة وفق أعلى معايير السلامة البحرية، مع تنسيق كامل بين جميع الإدارات المعنية، بما يضمن انتظام عمليات الدخول والرسو بكفاءة وأمان، تمهيدًا لبدء أعمال التفريغ باستخدام أحدث المعدات.

ويعكس هذا الإنجاز الثقة المتزايدة التي يحظى بها ميناء دمياط لدى التوكيلات والخطوط الملاحية المحلية والعالمية، وقدرته على التعامل مع مختلف أنواع البضائع، بما يدعم سلاسل الإمداد والتوريد ويعزز تنافسية الميناء إقليميًا ودوليًا.