بناء الشخصية قبل التعليم.. المدارس المصرية اليابانية تفتح أبوابها لجيل "التوكاتسو" الجديد
وزير الزراعة يبحث مع وفد أردني تعزيز التعاون بمجالات الثروة الحيوانية
وظائف خالية في بنك مصر للخريجين،، شروط سهلة للتقديم
شكاوي من توقف هواتف بعض السائحين خلال زيارتهم لمصر
موعد صلاة الجمعة اليوم 23 يناير 2026
رانيا الجندي تحصل على الدكتوراه بامتياز عن أثر الأزمات الاقتصادية على سوق المال المصري
وزير الخارجية: تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية على رأس أولوياتنا
وزير الخارجية يؤكد على أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
سوريا.. وزارة الداخلية تتسلم سجن الأقطان
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن نفسك وبيتك وأولادك وقوي صلتك بالله الآن
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. قدم الآن
أضخم حمولة في تاريخه.. ميناء دمياط يستقبل 138 ألف طن بضائع عامة

البهى عمرو

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن ميناء دمياط استقبل 138 ألف طن بضائع عامة، وأن هذه الحمولة تعتبر أضخم حمولة في تاريخه تدخل الميناء.

استقبل ميناء دمياط أكبر حمولة بضائع عامة منذ افتتاحه، بعد رسو سفينة الصب الجاف ZHI DA 88 القادمة من الصين، وعلى متنها نحو 138 ألفًا و200 طن من السلاج.

وترفع السفينة علم بنما، ويبلغ طولها نحو 289 مترًا، فيما يصل غاطسها إلى 15.5 مترًا، في عملية تعكس الجاهزية الفنية العالية للميناء وقدرته على استقبال السفن ذات الحمولات القياسية، في ظل أعمال التطوير المستمرة التي تشهدها البنية التحتية.

وجرى استقبال السفينة وفق أعلى معايير السلامة البحرية، مع تنسيق كامل بين جميع الإدارات المعنية، بما يضمن انتظام عمليات الدخول والرسو بكفاءة وأمان، تمهيدًا لبدء أعمال التفريغ باستخدام أحدث المعدات.

ويعكس هذا الإنجاز الثقة المتزايدة التي يحظى بها ميناء دمياط لدى التوكيلات والخطوط الملاحية المحلية والعالمية، وقدرته على التعامل مع مختلف أنواع البضائع، بما يدعم سلاسل الإمداد والتوريد ويعزز تنافسية الميناء إقليميًا ودوليًا.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

