صور تذكارية| ساندرلاند يكرم نجوم كأس أمم إفريقيا 2025

قام نادي ساندرلاند الإنجليزي بتكريم لاعبيه الأفارقة بصورٍ تذكارية بعد مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأفادت تقارير إعلامية أن نادي ساندرلاند الإنجليزي في لفتة طيبة من مسؤليه قام باستقبال 5 نجوم والإحتفاء بهم عقب عودتهم من المشاركة رفقة منتخبات بلادهم فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ولفتت التقارير إلي أن قائمة الخمس نجوم الأفارقة الذين قام نادي ساندرلاند بالإحتفاء بهم هم: حبيب ديارا لاعب منتخب السنغال وبيرتراند تراوري نجم منتخب بوركينا فاسو.

وضمت القائمة أيضا نوح صادقي وآرثر ماسواكو ثنائي منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية وشمس الدين طالبي لاعب منتخب المغرب ورينيلدو نجم منتخب موزمبيق.