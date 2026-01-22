قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دنيا بطمة تدخل فى نوبة بكاء أثناء الحديث عن فترة حبسها بالسجن
شمس البارودي تكشف لحظات الرعب.. كيف أنقذتها وليمة الفقراء من حادث مروع؟
عدد ساعات الصيام في رمضان 2026 وموعد بداية الشهر فلكيًا
الشرطة البلجيكية: 6 إصابات في هجوم بآلة حادة بتظاهرة للأكراد
سامي مغاوري يكشف لصدى البلد كواليس شخصيته في مسلسل «بيت بابا»
علاقة مثيرة بين القهوة والسكري .. دراسة تكشف التفاصيل
نظرية جديدة كشفت اللغز.. كيف بنى المصريون القدماء الهرم الأكبر؟
صوت هند رجب بالقائمة النهائية لجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي
طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة
أستون فيلا يفوز على فنربخشة التركي في الدوري الأوروبي
ارتفاع قياسي للذهب منذ بداية 2026 .. قفزة 13.5% في 22 يومًا
ستارمر يهاجم فكرة ترامب : لا مكان لـ بوتين في مجلس السلام وهو يقصف أوكرانيا
رياضة

بيان من الديوان الملكي يشيد بنجاح المغرب في تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025

كأس أمم إفريقيا
كأس أمم إفريقيا
حمزة شعيب

أعرب الملك محمد السادس، عن بالغ شكره وتقديره لكافة مكونات الأمة المغربية، عقب النجاح الكبير الذي حققته الدورة الـ35 من بطولة كأس إفريقيا للأمم، التي استضافتها المملكة المغربية في الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026، في أجواء اتسمت بالحماس والتنظيم المتميز.

وأكد البيان الصادر عن الديوان الملكي، والذي نشره الحساب الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم، حرص الملك على تهنئة جميع المواطنات والمواطنين بمختلف مدن المملكة، مثمنًا الجهود الجماعية التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث القاري التاريخي، والذي حظي بإشادة واسعة واعتراف عالمي.

وأشاد الملك، بالدعم الكبير الذي قدمه ملايين المغاربة، نساءً ورجالًا وأطفالًا، للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن هذا الالتفاف الشعبي كان نموذجًا يُحتذى به، وأسهم في وصول المنتخب المغربي إلى المركز الثامن عالميًا، وهي نتيجة تعكس ثمار سياسة رياضية طموحة، واستثمارات كبرى في البنية التحتية، إلى جانب الروح الوطنية الصادقة للاعبين من مغاربة العالم الذين دافعوا عن قميص المنتخب بكل فخر واعتزاز.

وأوضح البيان أن هذه النسخة من البطولة ستظل محطة فارقة في تاريخ المنافسات القارية، ليس فقط على المستوى الرياضي، ولكن أيضًا لما عكسته من طفرة نوعية حققتها المملكة في مسار التنمية والتقدم، بفضل رؤية بعيدة المدى ونموذج مغربي متفرد يضع المواطن في صميم أولوياته.

وتطرق البيان إلى الأحداث المؤسفة التي شهدتها الدقائق الأخيرة من المباراة النهائية بين المنتخبين المغربي والسنغالي، مؤكدًا أن هذه التصرفات لا تعكس الروح الحقيقية للبطولة، وأن روابط الأخوة الإفريقية ستبقى أقوى من أي انفعالات عابرة، مشددًا على أن نجاح المغرب هو نجاح لإفريقيا بأكملها.

وفي سياق متصل، أكد الملك أن محاولات التشهير أو النيل من مصداقية هذا النجاح لن تحقق أهدافها، مشيرًا إلى وعي الشعب المغربي وقدرته على التمييز، ورفضه لكل أشكال التفرقة والضغينة، ومجددًا التأكيد على عمق الروابط التاريخية والتعاون المتين بين شعوب القارة الإفريقية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن المملكة المغربية ستظل بلدًا إفريقيًا وفيًا لقيم الأخوة والتضامن والاحترام، وماضية، وفق الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، في التزامها الراسخ من أجل إفريقيا موحدة ومزدهرة، عبر تقاسم خبراتها وتجاربها بما يخدم مستقبل القارة.

الديوان الملكي كأس أمم إفريقيا المغرب

