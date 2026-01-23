سوريا.. تفكيك عدد كبير من العبوات الناسفة المزروعة داخل سجن الأقطان

أعلنت وزارة الداخلية السورية، أن فرقها الهندسية فككت عددا كبيرا من العبوات الناسفة المزروعة داخل سجن الأقطان في محافظة الرقة.

وأضافت وزارة الداخلية السورية، أن إدارة السجون والإصلاحيات في الوزارة تسلمت سجن الأقطان في محافظة الرقة، والذي كان تحت سيطرة تنظيم قسد.

وقال وزارة الداخلية في بيان لها: باشرت الإدارة فوراً بإجراء عملية فحص دقيقة وشاملة لأوضاع السجناء وملفاتهم الشخصية والقضائية، مع التأكيد على متابعة كل ملف على حدة، بما يضمن تطبيق الإجراءات القانونية بحق جميع الموقوفين.

وأوضحت وزارة الداخلية: شُكِّلت فرق متخصصة من إدارة مكافحة الإرهاب والجهات المختصة الأخرى، لتولي مهام حراسة السجن وتأمينه وضبط الحالة الأمنية داخله.

وختمت وزارة الداخلية: نؤكد الالتزام الكامل بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، والعمل على متابعة كل ما يتعلق بالسجون بشكل دقيق ومنهجي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الأمن والاستقرار.

